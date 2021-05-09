Бийск: Первые пошли: в Алтайском крае грибники уже начали новый сезон

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Корзины заядлых грибников в мае пополняются сморчками – о хорошем «улове» говорят не только жители Алтая, но и Новосибирской области.

Весной самые распространенные грибы – сморчки. Есть еще строчкИ (с ударением на последнюю гласную), но они ядовиты. Знающие грибники говорят, что за сморчками надо ехать в проверенные места, иначе можно находить километры, ничего не собрав.

В группе «Грибники Барнаула и Алтайского края» жители региона делятся, что на Алтае сморчки можно собирать в лесполосах из тополей, а также по края бора.

— Всем привет, можно сказать грибной сезон полноценно открыт! Пробежался с 6:30 до 7:30 — другого времени просто нет из-за загруженности на работе и дома, а погрибачить очень хочется! Результат 2-3 литровое ведёрко сморчка конического — около 50 штук. Я доволен результатом, тем более, ещё не все успел пройти и много малышей оставил. Вчера по дороге домой заскочил попутно в лес, обнаружил 4 малыша сморчковой шапочки! – поделился с подписчиками группы Руслан Муравьев.

Сморчки любят освещенные довольно сухие места, опушки, южные склоны холмов. Лес может быть как лиственным, так и смешанным. Появляются сморчки, когда прогреется земля, когда нет дня три-четыре дождя, когда в лесу довольно тепло и сухо. Нынче этого можно ожидать только к середине мая. Сморчки считаются съедобными грибами, но опытные грибники советуют их предварительно отваривать.

Есть и секрет приготовления — при варке можно добавить половину луковички. Если среди грибов есть ядовитые – луковичка почернеет. Если нет – останется белой, — советуют бывалые.

После варки сморчки пойдут и на супы, и на жарёху.

А еще весной (ближе к концу мая) на трухлявых деревьях появляются вешенки, а вдоль опушек майская рядовка. Об этих грибах можно говорить очень много. Они растут практически все теплое время года: с весны и до самых заморозков. Их особенность в том, что они бегут будто в линию – сел на одно место и набрал ведро.

Наверняка многие собирали подтопольники – это та же рядовка, только осенняя. Лучший гриб сентября! Нужно лишь его вымочить три дня в сменной воде.

Майская рядовка съедобна, съедобны ее сородичи самых странных цветов от фиолетовой до золотистой. Но в этом виде очень много несъедобных рядовок, например, с заостренной шляпкой. Опытные говорят, лучше отбросить непонятный гриб.

К ранним грибам относятся и шампиньоны. Их можно встретить не только в лесах, но и на огородах, в парках и скверах.

Руки заГРИБущие: невероятный урожай грибов этой осенью собирают на Алтае

08:49, 11.09.2020 8262

Бийский рабочий