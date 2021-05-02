Бийск: Первомай на даче: какие работы можно сделать в майские праздники

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1 мая в Бийске официально открыт дачный сезон – в садоводства отправились дачные маршруты.

Посадите холодостойкие культуры и деревья

В майские праздники уже можно сажать картошку, сеять редиску и другие холодостойкие культуры, а также горох, свеклу, салаты, морковь, сажать деревья и цветы. Рекомендуем простой способ высаживания ранних огурцов – нужно подготовить грядку, перекопать ее и внести удобрения, выкопать ямки на штык лопаты, пролить их теплой водой и высеять по два зернышка семян огурцов с двух сторон, накрыть пленкой, чтобы получилась теплая камера. Семена начнут активно прорастать через пять дней, всходы появятся и будут защищены. Нужно следить, чтобы растения не коснулись пленки.

Обработка ягодников и деревьев

Сейчас наступило самое время заняться плодовыми деревьями и ягодными кустарниками, а также почвой на участке. Она должна оставаться рыхлой и без сорняков. Сорные растения старайтесь удалять сразу же, пока они не обсеменились. Учтите, что некоторые сорняки размножаются не только от семян, но и с помощью укоренения стеблей, поэтому тщательно выбирайте их из земли. Итак, одна из важнейших работ в этот период – прополка и рыхление приствольных кругов кустарников и деревьев. В летнее время сделать это будет несколько затруднительно.

Уделите внимание кустам малины – вырежьте засохшие и сломанные ветки, подвяжите стебли, ведь совсем скоро наступит пора урожая, поэтому они могут полечь под тяжестью ягод. Подвязать малину можно несколькими способами – коловым, веерным или шпалерным. Наиболее удобен и надежен последний метод – натяните вдоль рядов проволоку в два ряда по зафиксированным заранее столбикам и подвяжите к проволоке побеги;

В мае все еще нельзя гарантировать отсутствие заморозков, поэтому садоводам следует следить за температурой. При необходимости вы можете защитить ветви деревьев от холода, разведя на участке дымовые костры. Также дымление защитит и землянику. Холодными вечерами ягодные насаждения лучше укрыть бумагой.

В парнике высаживаем рассаду кабачков, базилика, тыквы и патиссонов, высеиваем семена огурцов на рассаду.

Работа в цветниках

Весной у цветоводов работы невпроворот, ведь в мае наступает пора распускания луковичных. Когда их цветение кончится, происходит естественное отмирание листьев, так как сад при этом выглядит не совсем эстетично, поникшие листочки можно прикрыть мульчей из компоста. Стандартная обработка потребуется и многолетникам – своевременно удаляйте желтые листья и старые цветоносы.

С 1 мая в Бийске начнут работать маршруты автобусов для дачников

16:33, 26.04.2021 1132

Бийский рабочий