Бийск: Переобуваемся: когда пора менять зимнюю резину на летнюю

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С приходом первого тепла пора задуматься о подготовке транспортного средства к новому сезону.

По закону автовладельцы обязаны заменить зимние шипованные шины на летние до 1 июня – это закреплено в Техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

Однако эксперты Авито Авто отмечают, что поменять резину стоит раньше: при эксплуатации в теплую погоду на сухом асфальте зимние шины быстрее изнашиваются, что неминуемо сократит срок их службы, кроме того, у шипованной резины на чистой и сухой дороге увеличивается тормозной путь.

Автоэксперты рекомендуют менять зимнюю резину на летнюю, когда с асфальта сходит последний снег, а среднесуточная температура достигает +5 градусов.

При сезонной замене шин рекомендуется выполнить развал-схождение, чтобы скорректировать балансировку колес после зимней эксплуатации автомобиля.

Перед тем, как отправиться в поездку на новой резине, необходимо проверить давление в шинах. Выровнять давление после монтажа можно с помощью электрического компрессора – цены на этот автомобильный девайс стартуют от 500 рублей.

Бийский рабочий