Бийск: Перейдут на людей: бийчане жалуются на стаи собак, которые нападают на кошек

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Горожане опасаются, что псы начнут кусать и людей.

Случаи, когда несколько собак нападают на кошку (иногда животному удается спастись, или его отбивают добросердечные бийчане), то и дело появляются в городских социальных сетях. А видео, которое подписывают чаще всего «слабонервным не смотреть», очень быстро удаляют из пабликов. Очередное нападение собак на кошку произошло вчера вечером, на ул.Разина.

– Соседи пытались отбить от собак бедную кошку, но ничего не вышло, — комментирует страшные кадры девушка, заснявшая все на телефон.

На них видно, как псы тягают в разные стороны пушистого кота, и спасать животное очевидцам этого – уже бессмысленно.

Напомним, что в Бийске действует программа «отлов-стерилизация-возврат в привычную среду обитания», которую реализует ОЗЖ «Преданность».

– Они сворой и людей покусают, таков закон. И стерилизация ничего ваша не значит, вы же не зубы им удалили, — считают некоторые комментаторы.

Очевидно, что множество вопросов, которые возникают у бийчан, не могут долго оставаться без ответов. Кто должен отвечать за безопасность горожан, контролируя опасных животных? Кто отвечает за реализацию множества правильных пунктов, указанных в законе Алтайского края «О содержании и защите домашних животных»? «БР» делал запросы по данной теме, и исчерпывающий ответ звучит так: никто. Ни городская Администрация, ни полиция, ни государственный отдел ветеринарии не несут за это ответственности.

– Когда уже будут принимать меры? Сначала кошку, потом и до детей своры собак доберутся? Уже сколько случаев по стране, включая и смертельные, из-за нападения бродячих собак. Стерилизуют и выпускают. А дальше собаки собираются в стаи и нападают на людей, — пишет бийчанка, собирая поддержку своим словам в виде лайков. –Кошку жаль, но это природа. Собаки и кошки всегда по разные стороны, — считает другой житель наукограда. — И то, бродячие они или домашние – совершенно не причем. Волки тоже едят, кого поймают, давайте и их уничтожим! А еще машины кошек давят – и их в утиль. А вот люди, которые бросают своих животных, про них надо говорить!

О том, что собаки могут представлять реальную угрозу и для людей, сообщила Елена:

– По ул.Разина и меня пару недель назад укусила собака. Причем, я спокойно шла и вообще не ожидала, — пишет она. – Собак люблю, но стресс получила очень сильный в тот день.

Уточним, что принятый в Алтайском крае, грамотно составленный закон о домашних животных, увы, слабо реализуется на деле. Именно поэтому в Бийске так распространена деятельность тех, кто просто травит собак, разбрасывая смертельную для них еду.

В Бийске на территории гимназии № 1 бродячая собака набросилась на ребёнка

09:12, 05.03.2021 2110

Бийский рабочий