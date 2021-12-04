ГОРНЯК22 04.12.2021
Алтайский край

Бийск: Первый регион достиг иммунитета 80%: коротко о ситуации с COVID на 4 декабря

Горняк22
10 часов Ago

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В Севастополе уровень коллективного иммунитета к COVID-19 составил 80,8%

  • Севастополь стал абсолютным лидером по коллективному иммунитету к коронавирусу: показатель превысил 80,8%, сообщила РБК вице-премьер России. В начале ноября Голикова говорила, что российское правительство добивается показателя 80%.
  • В России за сутки выявлено 32 930 случаев коронавируса.
  • Умерли за сутки 1217 человек с коронавирусом.
  • Владимир Путин поручил разработать план действий по борьбе с новым штаммом «омикрон» до 7 декабря, обратив особое внимание на повышение эффективности вакцин, используемых для профилактики указанной инфекции, а также скрининговых тест-систем для диагностики и раннего выявления данного вируса.
  • Уровень коллективного иммунитета от коронавируса в России составил 53,7%.
  • Новый омикрон-штамм коронавируса способен обходить иммунитет после перенесенного человеком COVID-19, что несет высокий риск повторной инфекции. Такой вывод сделала группа ученых из ЮАР.
  • Расширенный список противопоказаний к вакцинации от коронавируса может появиться в середине декабря, говорят источники «Известий», близкие к системе здравоохранения. Вероятно, его включат в обновленные временные рекомендации Минздрава по вакцинации. О том, какие болезни войдут в перечень, сообщат позднее.
  • Россия отправила запрос на получение образца нового штамма коронавируса «омикрон», заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко РИА Новости.
  • Власти рассматривают возможность дополнения внесенных в Госдуму законопроектов о QR-кодах положением, которое позволит получать их не только после вакцинации, но и по уровню антител или свежему отрицательному ПЦР-тесту, сообщает РБК.
  • Переоформление сертификатов переболевших коронавирусом на срок до одного года (вместо предыдущих шести месяцев) завершится в ближайшие дни.

Первый регион достиг иммунитета 80%: коротко о ситуации с COVID на 4 декабря1

Минтранс отказался проверять QR-коды при продаже авиабилетов

17:46, 03.12.2021 437

 

Бийский рабочий

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