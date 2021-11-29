ГОРНЯК22 29.11.2021
Алтайский край

Бийск: Первый канал не будет останавливать шоу «Голос» из-за смерти Градского

Горняк22
9 часов Ago

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Юбилейный сезон проекта канал доведет до логического конца в память о знаменитом наставнике

Первый канал решил не останавливать сезон «Голоса» после смерти наставника Александра Градского. В эфире покажут снятые выпуски с его участием. Что и как делать дальше, авторы шоу пока не придумали, сообщили в пресс-службе Первого канала. Сейчас в эфир выходит юбилейный, 10-й сезон шоу.

— Градский, несмотря на плохое самочувствие, не бросил «Голос» до конца, — отметили в пресс-службе Первого. — Для него было принципиально важным участвовать в подготовке и съемках новых выпусков. Мы считаем своим долгом довести десятый сезон «Голоса» до конца в память об Александре Борисовиче.

В минувшую пятницу в эфире показали последний «Поединок», а на следующей неделе начинается новый этап шоу — «Нокауты». Вместе с Александром Градским наставниками для исполнителей на шоу стали Пелагея, Леонид Агутин и Дима Билан. 

Руководство Первого канала также выразило соболезнования в связи со смертью Градского.

— Первый канал скорбит об уходе Александра Градского — нашего друга, коллеги, учителя, самого успешного, одновременно строгого и чуткого наставника «Голоса». Это нестерпимая боль для всех, кто занят на проекте с момента его рождения 10 лет назад, для всех нас.

Первый канал не будет останавливать шоу «Голос» из-за смерти Градского 1

На 73-м году жизни скончался певец и композитор Александр Градский

10:34, 28.11.2021 1063

 

Бийский рабочий

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