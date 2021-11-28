Бийск: Первый профессиональный стол для игры в шоудаун появился в Бийске

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С появлением профессионального инвентаря бийские теннисисты связывают надежды на успешное выступление на очередном чемпионате России

Министерство спорта Алтайского края помогло бийским спортсменам получить теннисный стол и инвентарь для игры в шоудаун. Так называют настольный теннис для незрячих спортсменов.

В Бийске порядка двух десятков человек занимаются этим спортом. Ранее у спортсменов уже имелись специализированные столы для игр, однако этот первый, который полностью соответствует всем международным стандартам. На таких играют на соревнованиях мирового уровня.

С появлением профессионального инвентаря бийские теннисисты связывают надежды на успешное выступление на очередном чемпионате России, который пройдёт в апреле в Подмосковье, пишет «Алтайский спорт». Раньше спортсменам приходилось перестраиваться с игры на любительском столе на игру на профессиональном. Теперь алтайские теннисисты будут подготовлены лучше.

Пять призовых мест из шести заняли бийчане на краевом турнире по теннису

10:40, 10.02.2020 1144

Бийский рабочий