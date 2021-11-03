ГОРНЯК22 03.11.2021
Алтайский край

Бийск: Первый российский регион принял решение продлить нерабочие дни

Горняк22
5 часов Ago

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Новгородская область стала первым регионом, власти которого приняли решение продлить нерабочие дни еще на неделю начиная с 8 ноября.

Такое решение принял губернатор области Андрей Никитин. На это время в регионе запретят работу кафе и магазинов, которые не используют QR-коды.

Не исключено, что к продлению вынужденных выходных вскоре прибегнут и другие регионы. Так, накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эффект от принятых ограничительных мер, направленных на борьбу с коронавирусом, не наступит немедленно.

— Эффект от принятых уже мер не наступит немедленно, для этого нужно время, не меньше одной инкубации, скорее всего, понадобится большее время, — цитирует Попову ТАСС.

На сегодняшний день в России показатели заболеваемости COVID бьют все рекорды. Глава государства Владимир Путин заявил, что, по его мнению, вспышки коронавируса начинаются из-за того, что граждане своевременно не делают ревакцинацию.

Первый российский регион принял решение продлить нерабочие дни1

Плюс два новых штамма. Коротко о ситуации с COVID на 2 ноября

07:40, 02.11.2021 1192

Бийский рабочий

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