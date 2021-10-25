Бийск: Переболевшие ковидом жители Алтайского края жалуются на выпадение волос

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Дерматовенерологи объясняют, почему выпадают волосы после коронавируса и как это остановить

Выпадение волос из-за коронавируса – с таким побочным эффектом все чаще сталкиваются люди. Больше всего от этого страдают женщины.

Как говорят врачи, существует два типа выпадения волос после коронавируса – очаговое и диффузное. В последнем случае потеря происходит по всей голове. Такой побочный эффект встречается из-за цитокинового шторма, а также приема большого количества препаратов, которые могут оказать токсическое влияние на волосы. В данном случае нужно обязательно обращаться к специалисту.

Специалисты и раньше встречались с постинфекционным волосопадом, например, после тяжело перенесенного гриппа и других ОРВИ, но таких масштабов, как в пандемию, еще не видели.

Облысеть окончательно после ковида пациент не должен. По словам специалистов, 70 процентов волос на голове у каждого человека находятся в состоянии постоянного деления, именно эта часть волос страдает и выпадает. Оставшиеся 30 процентов волос у здорового человека отдыхают, поэтому их этот процесс задеть не должен. Во-вторых, после того как поврежденные волосы выпадут, в большинстве случаев на их месте вырастают новые.

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19:12, 03.10.2021 1208

Бийский рабочий