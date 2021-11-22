Бийск: Пенсионеров хотят обязать прививаться: коротко о COVID-ситуации на 22 ноября
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В России нужно ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для людей старше 60 лет, заявил иммунолог Владислав Жемчугов
- Обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции для граждан старше 60 лет должна быть введена на федеральном уровне, так как они входят в группу риска тяжелого течения заболевания. Таким мнением с ТАСС поделился специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.
- За последние 24 часа в стране выявили 36 970 новых случаев заражения коронавирусом.
- За последние 24 часа от коронавируса в России умерли 1252 человека.
- Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал глупым подходом попытки некоторых граждан переждать и не прививаться от коронавируса, так как любой контакт с внешним миром для людей без иммунитета грозит заражением, сообщает РИА Новости.
- Российский Роспотребнадзор и израильский Минздрав создадут специальную рабочую группу для более эффективного противодействия коронавирусу.
- Наименьший темп прироста COVID-19 зарегистрирован в Калмыкии, он составил 0,09%, Москве — 0,18% и Республике Алтай — 0,2%.
Голикова заявила об ухудшении эпидситуации по COVID в Алтайском крае
10:48, 21.11.2021 1218