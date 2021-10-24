Бийск: Пенсионерка из Бийска освоила множество видов рукоделий

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Она создает маленькие произведения искусства и освобождает квартиру от накопившейся макулатуры

Бийская пенсионерка Галина Казанина уже три года увлекается плетением из бумажной лозы. Корзинки, вазочки и даже вазоны женщина дарит близким, делится своим опытом в программе «Игры узоров» Бийского телевидения.

Галина Дмитриевна рассказывает, что за вечер можно скрутить до сотни жгутов, затем их можно покрасить и приступать к работе. Толщина бумажной лозы зависит от основы, на которую она накручивается. Чем она толще, тем больше толщина трубочки и ее легче расплющить. Для плетения бумажной лозы трубочка с одной стороны должны быть уже, чем с другой. В более широкое отверстие вставляется следующая трубочка. Так происходит наращивание стенок будущего изделия. Готовое изделие покрывается лаком.

Из бумажной лозы получаются оригинальные и практичные емкости для сыпучих продуктов, праздничные оплетки для бутылок, корзинки, подносы и даже напольные кашпо. Искусство плетения из бумажных жгутов пришло к нам из стран Азии. В Японии это рукоделие называется Мизухики, в корейской технике это — Чисын.

Более двадцати лет назад Галина Казанина вышла на пенсию. Не имея специального художественного образования, освоила многие виды ремесел: вышивку, выбивание тканей, шитье, резку по дереву. Свою первую работу вышила в 8 лет, а в 80 начала рисовать.

В Бийске работает выставка вышивки Наталии Толмачевой «Я по-прежнему в пути»

18:56, 11.10.2021 1180

Бийский рабочий