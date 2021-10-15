Бийск: Пенсионеры Алтайского края согласны на самую низкую зарплату в Сибири

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Алтайские пенсионеры чаще всего желаемой называют зарплату в 25 тысяч рублей.

Служба исследований hh.ru выяснила, в каких сферах пенсионеры ищут работу и на какую заработную плату претендуют.

Выяснилось, что алтайские пенсионеры чаще всего желаемой называют зарплату в 25 тысяч рублей. Это самые низкие ожидания среди пожилых соискателей Сибири.

По активности на рынке труда пенсионеры из Алтайского края оказались на 79-м месте из 83, так как лишь 40% из них за последние два месяца обновили резюме или откликнулись на вакансию. Самые активные соискатели-пенсионеры живут в Кабардино-Балкарии.

А самые высокие ожидания от зарплат у пенсионеров Камчатского края (80 тысяч) и Сахалинской области (75 тысяч). В Сибири же больше всего ходят получать пенсионеры из Красноярского края (36,7 тысячи). В среднем по стране зарплатные ожидания составляют 41,7 тысячи рублей.

— Говоря о трудоустройстве пенсионеров, всегда возникает тема эйджизма (дискриминации по возрасту). Сейчас статистика такова, что более молодой кандидат получает больше приглашений. При этом уже есть примеры, когда компании изменяли парадигму найма сотрудников в сторону возрастных, – подчеркнула директор департамента аналитических бизнес-решений Наталья Данина.

На лекарства и коммуналку: назван размер пенсии в Алтайском крае в 2022 году

10:46, 28.09.2021 7035

Бийский рабочий