Бийск: Пенные столбы и водяные шары: как будет выглядеть фонтан у ГДК в Бийске

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В новом фонтане трехметровые струи будут расположены в форме латинской буквы «S».

Практически одновременно с началом ремонта площади 9 Января, возле Городского дворца культуры стали приводить в порядок и старый фонтан.

Если внешне фонтан, построенный в 1975 году выглядел еще вполне ничего, то все внутренние конструкции и его оснащение уже пришли в негодность. Возведен он когда-то был по указу директора Бийского химкомбината Пешкина. Отдыхая на Черном море, он увидел фонтан с цветомузыкой, и решил воплотить в жизнь такую же задумку и в Бийске.

Удивительно, но фонтан в те далекие годы действительно был не только с подсветкой, но и с музыкой! Под ее такты даже менялась высота струй. Попытки реконструкции фонтана были: его первую, оригинальную чашу сняли, со временем отказались от «излишеств» в виде музыки и света.

В 2015 году конструкцию, которая уже давала сбои, отремонтировала компания «Бийскэнерго»: старые трубы демонтировали, установили современное оборудование итальянского производства.

И вот, с 15 мая этого года фонтан возле ГДК вновь преображается: выполнением работ по его благоустройству по заказу Управления ЖКХ, благоустройства и дорожного хозяйства, занялся генподрядчик из Барнаула, ООО «МиРа».

Как сообщил «БР» Константин Бабкин, ответственный за строительство современного фонтана, в настоящее время почти завершены работы по укреплению бортиков:

– У нас возникли дополнительные работы по укреплению бортиков, потому что когда сняли старую облицовку, бетонное основание оказалось в плачевном состоянии. Теперь нужно провести основные работы: облицовку плитами из гранита и устройство новой инженерной системы. Подсветка, форсунки, насосное оборудование – все будет новым. Внешне он будет выглядеть также, форма его не изменится. Однако из-за новых форсунок сами струи будут «бить» по-новому.

Сравним старый и новый фонтаны. В старом чаша имела композицию из двух разбрызгивающих лилий с восемью пенными фонтанами. Конструкция могла работать в трех разных режимах, меняя напор и высоту пенных столбов.

В новом трехметровые струи расположены в форме латинской буквы «S». Также внутри фонтана будут около 5-7 водяных шаров, пенные столбы (разной высоты: от 1,20 до 1,80м) и светодиодная подсветка по периметру бортиков. Внутри чаши расположатся точечные светильники, которые подсветят архитектурную форму в виде вазы. В фонтане можно выбрать режим подсветки, а вот музыки, как в прежние времена, уже не будет.

Устроители фонтана отмечают, что он сделан для того, чтобы радовать взгляд, и не предназначен для купания.

Окончание строительства намечено на 1 августа 2021.

Светильники и велопарковка: как будет выглядеть площадь 9 января после ремонта

11:11, 19.05.2021 2485

Бийский рабочий