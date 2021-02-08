Бийск: Пенсионерка из Бийска взяла кредит и перевела всю сумму мошенникам • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

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Очередной жертвой аферистов стала 67-летняя жительница приобской части города.

Мошенники позвонили ей в обеденное время и представились сотрудниками банка. А дальше стандартная история. Вопросы про заявку на оформление кредита и пояснения, что злоумышленники пытаются получить доступ к ее средствам. В итоге пенсионерка получила инструкцию пойти в ближайшее отделение банка, оформить кредит и положить все деньги на «безопасный счет», где аферисты до них не доберутся. Женщина все так и сделала.

Однако специалист финансовой организации сообщила, что нужно оформить займы еще и в других банках. Только тогда потерпевшая поняла, что сама лично отдала 160 000 рублей злоумышленникам и к тому же осталась с кредитом, который придется гасить несколько лет.

Полицейские напоминают, что стоит быть предельно бдительными, общаясь с неизвестными по телефону. Представиться можно, кем угодно. Перепроверяйте всю полученную информацию, особенно если речь идет о деньгах.

Бийский водитель такси не дал мошенникам украсть деньги у пенсионерки

18:47, 03.02.2021 1909

Бийский рабочий