Бийск: Пелагея Заступница: о чем нужно обязательно попросить святую 17 мая

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Народный праздник «Пелагея Заступница» отмечается 17 мая (по старому стилю – 4 мая).

Православная церковь в этот день чтит память страстотерпицы Пелагии Тарсийской, девы. Другие названия праздника: «Пелагея». Святую Пелагию на Руси почитали как покровительницу и защитницу невинных девушек и птиц.

В народе святая Пелагия (Пелагея) считалась заступницей невинных девиц, а также всех несправедливо обиженных. Поэтому праздник и назвали «Заступницей». Кроме того, по народному поверью, она покровительствует птицам. Особенно благоволит воронам. Взрослых защищает, а воронят учит уму-разуму. Ее так и прозвали «Пелагея — воронья заступница». Почему неизвестно. Но птиц в этот день обижать боялись.

В этот день женщины обращались в молитвах к святой Пелагеи, чтобы она защитила их в земной жизни от деспотичных мужчин и несправедливых обид. Считалось, что женщина в этот день даже еду готовить не должна. Мужчинам же приходилась самим делать большую часть работы по дому и даже по кухне.

Вечером на Пелагею опытные огородники проводили обряд, который должен был защитить посадки от нечистой силы и разных вредителей. Для этого на огород выносили надтреснутый горшок, клали в него выдернутую с корнем крапиву и ставили горшок вверх дном на самую середину средней грядки.

17 мая следили за черемухой. Так, если на ней уже появились цветы, то считалось, что сеять пшеницу поздно, и урожай не соберешь. В садах тем временем начинали цвести груши, яблоки, вишни, и их старались прививать именно в этот день.

Народные приметы на 17 мая:

Ливень на Пелагею – к хорошему урожаю в этом году.

Неяркое, в дымке, солнце – к продолжительной плохой погоде.

Если терн зацвел, значит, до конца месяца будет холодно.

Калина распустила цветы – пришло время для посадки огурцов, тыквы, кукурузы и бобовых.

Появились сережки на цветущих кленах – можно высаживать свеклу.

Носящиеся по небу стайки воробьев предвещают ветреную погоду.

Кукует кукушка – погода будет хорошей.

Множество майских жуков говорит о скорой засухе.

После майской жары в Алтайский край придут грозы и похолодает до +10

14:48, 16.05.2021 1563

Бийский рабочий