Бийск: Пельмени в Алтайском крае за год подрожали сильнее всего по Сибири

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За год пельмени в магазинах региона стали стоит дороже на сразу на 10,5%.

Информагентство «ФедералПресс» подсчитало, как изменились цены на пельмени в Сибири.

Согласно данным региональной статистики, за прошедший год пельмени подорожали на 6,2 % и стали стоить в среднем по 296,9 рублей за килограмм. В то время, как в целом по России тот же объем обойдется примерно в 305,2 рублей.

Сильнее всего за год цены на пельмени выросли в Алтайском крае. Продукт подорожал сразу на 10,5 %. При этом дороже всего в Сибири пельмени стоят в Новосибирской области – 325,7 рубля за килограмм, а дешевле всего — в Омской области, 259 рублей.

Отмечается, что 10 лет назад сибирские пельмени стоили дороже, чем в среднем по стране, – 156,1 рубля против 147,2 рубля за килограмм соответственно. Таким образом, с 2011 года цена выросла примерно вдвое.

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11:54, 20.10.2021 638

Бийский рабочий