Бийск: Педагоги и студенты БПТК устроили блинный «Кулинарный поединок» • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

0 1 из 4

В Бийском промышленно-технологическом колледже прошел второй тур конкурса «Кулинарный поединок».

Мероприятие приурочили к празднованию Дня Защитника Отечества.

Несмотря на серьезность конкурса, тщательную подготовку и желание одержать победу, на конкурсе нашлось место и для юмора. Например, команды выбрали весьма необычные названия: «Острые ножи» и «Кухонные асы» представляли студенты с ограниченными возможностями здоровья второго курса, обучающиеся по профессии «Повар». Педагоги колледжа объединились в команде «Создатели вкуснятины».

В этом туре упор был сделан на десерты. При оценке работы конкурсантов, учитывалось не только их умение вкусно и быстро готовить, сервировать блюдо при подаче, но и соблюдать чистоту рабочего места, опрятность.

– Согласно условиям конкурса, участники готовили блинчики с яблочной начинкой, смузи из фруктов и фруктовую нарезку, — значилось в техническом задании мероприятия.

Будущие профессионалы-повара показали слаженную работу в командах, смогли распределить обязанности, и сработать четко и быстро. Однако и педагоги не дали слабину. Итогом стало награждение команд в номинациях: «Самый сытный блин», «Самый сладкий блин», «Самый оригинальный блин» и дружная дегустация кулинарных шедевров.

Бийский рабочий