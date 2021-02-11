Бийск: Педагоги и студенты БПТК устроили блинный «Кулинарный поединок» • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Бийск: Педагоги и студенты БПТК устроили блинный «Кулинарный поединок»

Фев 11, 2021
ГОРНЯК22 12.02.2021

0 1 из 4 Педагоги и студенты БПТК устроили блинный «Кулинарный поединок» 1 Педагоги и студенты БПТК устроили блинный «Кулинарный поединок» 2 Педагоги и студенты БПТК устроили блинный «Кулинарный поединок» 3 Педагоги и студенты БПТК устроили блинный «Кулинарный поединок» 4 Педагоги и студенты БПТК устроили блинный «Кулинарный поединок» 5 Педагоги и студенты БПТК устроили блинный «Кулинарный поединок» 6 Педагоги и студенты БПТК устроили блинный «Кулинарный поединок» 7

В Бийском промышленно-технологическом колледже прошел второй тур конкурса «Кулинарный поединок».

Мероприятие приурочили к празднованию Дня Защитника Отечества.

Несмотря на серьезность конкурса, тщательную подготовку и желание одержать победу, на конкурсе нашлось место и для юмора. Например, команды выбрали весьма необычные названия: «Острые ножи» и «Кухонные асы» представляли студенты с ограниченными возможностями здоровья второго курса, обучающиеся по профессии «Повар». Педагоги колледжа объединились в команде «Создатели вкуснятины».

В этом туре упор был сделан на десерты. При оценке работы конкурсантов, учитывалось не только их умение вкусно и быстро готовить, сервировать блюдо при подаче, но и соблюдать чистоту рабочего места, опрятность.

– Согласно условиям конкурса, участники готовили блинчики с яблочной начинкой, смузи из фруктов и фруктовую нарезку, — значилось в техническом задании мероприятия.

Будущие профессионалы-повара показали слаженную работу в командах, смогли распределить обязанности, и сработать четко и быстро. Однако и педагоги не дали слабину. Итогом стало награждение команд в номинациях: «Самый сытный блин», «Самый сладкий блин», «Самый оригинальный блин» и дружная дегустация кулинарных шедевров.

Бийский рабочий

Похожая запись

Алтайский край

Ключевский район: Межмуниципальный отдел МВД России «Кулундинский» объявляет набор на службу

Фев 11, 2021
Алтайский край

Ключевский район: НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

Фев 11, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: В Алтайском крае перед судом предстанет чиновник, обвиняемый в получении взяток при заключении государственных контрактов

Фев 11, 2021

Статьи по теме

Алтайский край

Ключевский район: Межмуниципальный отдел МВД России «Кулундинский» объявляет набор на службу

Фев 11, 2021
Алтайский край

Ключевский район: НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

Фев 11, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Сводка краевого оперштаба на 9 февраля

Фев 11, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Инфекционист назвал сроки появления коллективного иммунитета к COVID-19

Фев 11, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar