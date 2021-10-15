Бийск: Педагогический кванториум и технопарк появятся в Бийске

4

Они будут открыты в АГГПУ им. Василия Шукшина до конца года.

Решение об открыти в Бийске педагогического кванториума принял министр просвещения России Сергей Кравцов во время визита в Бийск в марте этого года. Вуз наукограда станет одним из первых в России, где будет открыт педагогический кванториум.

А в июне стало известно, что Университет Шукшина стал одним из тех учебных заведений, в которых появятся и технопарк универсальных педагогических компетенций «Учитель будущего поколения России».

Педагогический кванториум предназначен для подготовки студентов к работе в школах, оснащенных новым оборудованием, и в кванториумах, которые будут открываться в городе и крае. Но кроме подготовки молодых специалистов, выпускающихся из вуза, важной задачей является и переподготовка, повышение квалификации учителей школ, которые будут работать на новом оборудовании.

— Педагогический кванториум позволяет синхронизировать деятельность выпускников педагогического университета и школ, которые получают такое оборудование, — пояснили в региональном министерстве образования.

Технопарк универсальных педагогических компетенций также будет оснащен современным оборудованием, но цель его деятельности иная.

— Это создание проектных групп студентов, учащихся, преподавателей для разработки межпредметных проектов. Это и есть формирование универсальных межпредметных компетенций будущих и практикующих педагогов. Основным здесь также является естественнонаучное направление. Среди лабораторий Технопарка можно выделить: лаборатории генетики (биотехнология), альтернативных видов энергии, аналитической химии, программирования, информационной гигиены, нейрокогнитивных технологий и другие, — рассказали в ведомстве.

Семь миллионов потратят в Бийске на интерактивные панели и надувную фотозону

12:19, 13.05.2021 2800

Бийский рабочий