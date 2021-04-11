Бийск: Педагог иностранных языков из Бийска одержала победу в краевом конкурсе

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Бийчанка Анна Сурова с детства знала, что станет именно учителем — в ее семье все по женской линии причастны к этой профессии.

Сейчас молодой специалист преподает иностранные языки в гимназии №11. И в этом году она одержала важную победу в краевом конкурсе.

В гимназии Анна преподает английский и немецкий языки уже третий год. Это учебное заведение выбрала не случайно – когда была студенткой, проходила практику именно здесь. А после окончания Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета им. Шукшина она была приглашена сюда на работу.

Бийчанка стала лучшим молодым педагогом Алтайского края

13:10, 19.03.2021 1287

Бийский рабочий