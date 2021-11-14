ГОРНЯК22 14.11.2021
Алтайский край

Бийск: Переходный период до введения закона о QR-кодах продлится до 1 февраля

Горняк22
4 часа Ago

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При этом действие QR-кодов продлится предварительно до 1 июня 2022 года, однако, при ухудшении ситуации его могут пролонгировать

При введении QR-кодов переходный период в России продлится до 1 февраля 2022 года. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Напомним, правительство РФ внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов на транспорте и в общественных местах. Как предполагается, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. Для людей без кодов останется возможность посещать аптеки, магазины с товарами первой необходимости и продуктами.

— Понимая, что нашим гражданам нужно дать необходимое время для того, чтобы вакцинироваться и оформить необходимые документы, у кого их нет, законом устанавливается переходный период, и в полном объеме использование сертификатов со всеми составляющими вступит в силу с 1 февраля 2022 года, — пояснила вице-премьер Голикова.

При этом действие QR-кодов в России продлится предварительно до 1 июня 2022 года.

Граждане, которым может понадобится срочно выехать за пределы региона, имеют возможность успеть привиться до 1 февраля и получить сертификат.

При этом введение некоторых ограничений по ковиду может не потребоваться, если все меры безопасности россиянами будут соблюдены.

Отмечается, что коды будут необходимы для доступа в торговые центры, на массовые и культурные мероприятия, объекты общественного питания, спортивные учреждения, а также для поездок на железнодорожном и авиатранспорте (речь идет о междугородных и международных перевозках).

Переходный период до введения закона о QR-кодах продлится до 1 февраля 1

Это навсегда: в России готовят закон о QR-кодах на транспорте и в магазинах

08:14, 12.11.2021 1717

 

Бийский рабочий

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