Бийск: Павел Ледостав: что можно и нельзя делать 19 ноября

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Народный праздник Павел Ледостав отмечается 19 ноября

Ледоставом Павла прозвали потому, что считали: в его день воду в реках и озерах сковывает льдом. В связи с этим крестьяне начинали готовиться к подледному лову — доставали снасти, осматривали их, починяли, если требовалось. По льду на реках судили о будущем урожае: «Если лед грудами — то и хлеба будут груды. Если гладко — то и хлеба будет гладко».

Крестьяне в этот день обязательно приглядывались к домашней скотине. Так, если у лошадей был хороший аппетит, это означало, что они не будут болеть зимой. Если коровы в этот день давали много молока, хороших удоев следовало ждать всю зиму.

Народные приметы на 19 ноября:

Зима на Павла Исповедника на ноги становится.

Заря алого цвета – к снегу или дождю.

Если лед гладкий, то будущий урожай не удастся.

Если стоит безветренная погода, то скоро грянут морозы.

Небо украсило множество звезд – быть холодам, а если они слабо видны, то может начаться снегопад.

Если гуси плавать стали, то скоро наступит оттепель.

Если птицы не хотят летать, а сидят на ветках – жди мороза и ветра.

Если лошади в этот день хорошо едят, то зимой они не заболеют.

Если корова дает много молока, то его будет много и всю зиму.

Если уголь быстро в золу превращается, то зима будет лютой.

19 ноября нельзя ни занимать и ни одалживать денег.

Если 19 ноября идет снег — к снежной зиме.

Заря поднимается над слоем облаков — к сильному ветру.

Белые облака видны несколько дней подряд — к похолоданию.

Небосвод видится близким — к плохой погоде.

Птицы жмутся к домам — к снегу.

Бийский рабочий