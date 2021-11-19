ГОРНЯК22 19.11.2021
Алтайский край

Бийск: Павел Ледостав: что можно и нельзя делать 19 ноября

Горняк22
14 часов Ago

0

Народный праздник Павел Ледостав отмечается 19 ноября

Ледоставом Павла прозвали потому, что считали: в его день воду в реках и озерах сковывает льдом. В связи с этим крестьяне начинали готовиться к подледному лову — доставали снасти, осматривали их, починяли, если требовалось. По льду на реках судили о будущем урожае: «Если лед грудами — то и хлеба будут груды. Если гладко — то и хлеба будет гладко».

Крестьяне в этот день обязательно приглядывались к домашней скотине. Так, если у лошадей был хороший аппетит, это означало, что они не будут болеть зимой. Если коровы в этот день давали много молока, хороших удоев следовало ждать всю зиму.

Народные приметы на 19 ноября:

  • Зима на Павла Исповедника на ноги становится.
  • Заря алого цвета – к снегу или дождю.
  • Если лед гладкий, то будущий урожай не удастся.
  • Если стоит безветренная погода, то скоро грянут морозы.
  • Небо украсило множество звезд – быть холодам, а если они слабо видны, то может начаться снегопад.
  • Если гуси плавать стали, то скоро наступит оттепель.
  • Если птицы не хотят летать, а сидят на ветках – жди мороза и ветра.
  • Если лошади в этот день хорошо едят, то зимой они не заболеют.
  • Если корова дает много молока, то его будет много и всю зиму.
  • Если уголь быстро в золу превращается, то зима будет лютой.
  • 19 ноября нельзя ни занимать и ни одалживать денег.
  • Если 19 ноября идет снег — к снежной зиме.
  • Заря поднимается над слоем облаков — к сильному ветру.
  • Белые облака видны несколько дней подряд — к похолоданию.
  • Небосвод видится близким — к плохой погоде.
  • Птицы жмутся к домам — к снегу.

Бийский рабочий

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: Следственным отделом по городу Бийск СУ СКР по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в угрозе убийством и незаконном проникновении в жилище — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Следственным отделом по городу Бийск СУ СКР по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в угрозе убийством и незаконном проникновении в жилище — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
14 часов Ago
Следственным отделом по городу Бийск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении...
Горняк22: Житель Республики Казахстан подозревается в покушении на дачу взятки сотруднику ГИБДД — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Житель Республики Казахстан подозревается в покушении на дачу взятки сотруднику ГИБДД — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
14 часов Ago
Кулундинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Республики...
Горняк22: Житель города Ижевска предстанет перед судом по обвинению в убийстве жителя Кемеровской области, совершенном в 1997 году — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Житель города Ижевска предстанет перед судом по обвинению в убийстве жителя Кемеровской области, совершенном в 1997 году — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
14 часов Ago
Каменским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении неоднократно...
Горняк22: Житель Тальменского района признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью коллеге, повлекшего его смерть — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Житель Тальменского района признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью коллеге, повлекшего его смерть — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
14 часов Ago
Собранные следственным отделом по ЗАТО Сибирский  следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для...
Горняк22: Жительница города Барнаула предстанет перед судом по обвинению в склонении к употреблению наркотиков свою несовершеннолетнюю дочь — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Жительница города Барнаула предстанет перед судом по обвинению в склонении к употреблению наркотиков свою несовершеннолетнюю дочь — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
14 часов Ago
Следственным отделом по Ленинскому району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела...

Читать по теме:

ВТОПЕ: