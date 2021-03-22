Бийск: Павел Грудинин намерен баллотироваться в Госдуму от Алтайского края

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Бывший кандидат на пост президента России Павел Грудинин намерен баллотироваться в Госдуму.

Об этом рассказал в Instagram депутат Заксобрания Приморского края от КПРФ Андрей Ищенко.

По его словам, он и Грудинин провели беседу за чашкой кофе. Как выяснилось, лидер КПРФ Геннадий Зюганов не собирается «бросать» своего соратника, и на грядущих выборах Павла Грудинина выдвинут одномандатником от Алтайского края. Андрей Ищенко рассказал, что в партии надеются на резкие перемены во внутренней политике страны.

— Главное для меня в этой всей ситуации, Зюганов не бросает его, на предстоящих выборах в ГосДуму Грудинин будет в центральном списке партии КПРФ и будет выдвинут одномандатником по Алтаю, — сообщил Андрей Ищенко.

Ранее сообщалось, что Павел Грудинин может баллотироваться на выборах 2021 года (голосование состоится 19 сентября) по Славгородскому округу. О том, что его кандидатура рассматривается именно от Алтайского края, заявляла лидер алтайских коммунистов Мария Прусакова.

Напомним, что на президентских выборах в 2018 году Грудинин получил по Алтайскому краю второй результат.

Павел Грудинин может пойти на выборы в Госдуму от Алтайского края

10:03, 30.01.2020 3381

Бийский рабочий