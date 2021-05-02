Бийск: Пасха-2021: о чем нужно знать, встречая самый главный православный праздник

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К этому дню верующие готовятся заранее, а перед самой Пасхой вспоминают не только заветы церкви, но и приметы.

Смысл слова «Пасха»

Пасхо на древнегреческом означает «страдать». Это самый светлый и веселый праздник для каждого православного человека, но все равно он напоминает нам о страданиях, которые Христос принял ради нас — грешных детей божьих.

В этот день нельзя посещать кладбища

Это светлый и позитивный праздник, поэтому скорбь и негатив в этот день строго противопоказаны. Церковь запрещает посещать кладбища, ведь для этого есть специальные дни — родительские субботы. Первый такой день после Пасхи — Радоница, в этом году она 11 мая.

Благодатный огонь может не сойти

Одни люди не знают, что такое благодатный огонь, а другие знают, но не понимают, в чем его истинное предназначение. Каждый год в Иерусалиме в храме Гроба Господня сам по себе зажигается огонь, который называют благодатным. Если этого не произойдет, значит, близится конец света.

Пасхальные приметы

Разговляться (выходить из поста) нужно вареными яйцами и куличами, и лишь потом начинают праздничный обед. По примете тем, кто жаден до еды, не будет удачи в жизни.

В день великого праздника нельзя пить алкогольные напитки, потакать дурным привычкам и эмоциям, браниться и сквернословить. Тем, кто нарушает запреты, по примете не видеть счастья.

Великая Пасха считается семейным праздником, и самым лучшим в этот день будет устроить званый обед, чтобы укрепить родственные узы и усилить силу всего рода. Тем, кто не может поприсутствовать с членами семьи за одним столом, можно сделать видеозвонок или созвониться по телефону.

Сохранить красоту и молодость на долгие годы получится, если с утра умыться водой, в которой красили яйца. Важно помнить, что красители должны быть натуральными: луковая шелуха, чай или иные растительные отвары. То же самое можно проделать и с водой, в которую на время положена серебряная вещица. Умываясь ей, получится также снять с себя негативные программы.

Еще одна примета поможет определить везунчика, которому удача будет улыбаться на протяжении года. По давней традиции, крашеные яйца принято было разбивать одно об другое, и у кого яйцо оказывается крепче, тот и будет счастливчиком.

Влюбленным для сохранения крепких отношений в день праздника нельзя прилюдно проявлять сильные эмоции по отношению друг к другу. Если посторонние увидят целующихся и обнимающихся, то могут забрать их удачу и любовь.

По примете в день православного праздника Пасхи нужно под колокольный звон помолиться небесам, попросить у них покровительства и защиты от невзгод.

Еще одно народное поверье гласит: тому, кто первый пришел домой после службы с освященным куличом, не знать бед и неурожая весь год.

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09:44, 01.05.2021 1135

Бийский рабочий