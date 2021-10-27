Бийск: Параскева Грязниха: что можно и нельзя делать 27 октября

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Народно-христианский праздник Параскева Грязниха отмечается 27 октября

Народное название праздника – Параскева Грязниха появилось из-за осенней грязи и непогоды. Иногда его именуют Порошихой, по причине выпадающего легкого снежка на уже замерзшую землю или Трепальницей, так как в это время начинали трепать лен.

В этот день славянские женщины почитали Параскеву Пятницу, которую считали хранительницей женских традиций и целительницей болезней, «земляной и водяной матушкой».

Считалось, что на Параскеву Грязниху нельзя стирать и прясть пряжу, а можно только шить, мять и трепать лен. Если праздник выпадает на пятницу, то в этот день лучше много не смеяться. Согласно поверью, тогда в старости придется много слез лить.

После молитвы женщины традиционно наряжаются в свои лучшие одежды и выходят на прогулку, демонстрируя тем самым свое умение в рукоделии.

Народные приметы на 27 октября

На грязниху не бывает сухо.

Если распутица столь велика, что отпечаток лошадиного копыта тотчас заливается водой, значит, до зимы осталось четыре недели.

Яркие звезды на Параскеву — к хорошему урожаю.

В этот день сухо и ветрено — в следующем году лето будет сухое и не особенно урожайное, а коли дождь и тихо — урожай будет богатый.

Если беременная будет расчесать волосы в пятницу, то когда придет время рожать, святая Параскева не поможет.

Родившимся в этот день придется много работать, прежде чем счастливыми стать. Им следует носить топаз.

На грязниху большая грязь — четыре седмицы до зимы.

Если грязь велика, лошадиное копыто заливается водой, то выпавший снег сразу устанавливает зимний путь.

Мни лён доле и волокно будет доле.

Подул западный ветер — к сырости.

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20:08, 26.10.2021 429

Бийский рабочий