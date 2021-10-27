Бийск: Параскева Грязниха: что можно и нельзя делать 27 октября
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Народно-христианский праздник Параскева Грязниха отмечается 27 октября
Народное название праздника – Параскева Грязниха появилось из-за осенней грязи и непогоды. Иногда его именуют Порошихой, по причине выпадающего легкого снежка на уже замерзшую землю или Трепальницей, так как в это время начинали трепать лен.
В этот день славянские женщины почитали Параскеву Пятницу, которую считали хранительницей женских традиций и целительницей болезней, «земляной и водяной матушкой».
Считалось, что на Параскеву Грязниху нельзя стирать и прясть пряжу, а можно только шить, мять и трепать лен. Если праздник выпадает на пятницу, то в этот день лучше много не смеяться. Согласно поверью, тогда в старости придется много слез лить.
После молитвы женщины традиционно наряжаются в свои лучшие одежды и выходят на прогулку, демонстрируя тем самым свое умение в рукоделии.
Народные приметы на 27 октября
- На грязниху не бывает сухо.
- Если распутица столь велика, что отпечаток лошадиного копыта тотчас заливается водой, значит, до зимы осталось четыре недели.
- Яркие звезды на Параскеву — к хорошему урожаю.
- В этот день сухо и ветрено — в следующем году лето будет сухое и не особенно урожайное, а коли дождь и тихо — урожай будет богатый.
- Если беременная будет расчесать волосы в пятницу, то когда придет время рожать, святая Параскева не поможет.
- Родившимся в этот день придется много работать, прежде чем счастливыми стать. Им следует носить топаз.
- На грязниху большая грязь — четыре седмицы до зимы.
- Если грязь велика, лошадиное копыто заливается водой, то выпавший снег сразу устанавливает зимний путь.
- Мни лён доле и волокно будет доле.
- Подул западный ветер — к сырости.
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20:08, 26.10.2021 429