Бийск: Парад салатов-2022: самые эффектные и вкусные рецепты для новогоднего стола

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Самое праздничное и любимое многими блюдо – салат. Если ваши старые рецепты вам уже поднадоели или «приелись», выбирайте новые!

«Беловежская пуща»

На 5-6 порций понадобится : 350 г шампиньонов, 3-4 картофелины, соль, 4 моркови, 1 луковица, 3 яйца, веточка петрушки, 3 ст. ложки растительного масла, майонез.

Нарежьте грибы пластинами, а лук – маленькими кубиками. Обжарьте на масле до готовности. В конце посолите. Отварите картофель, морковь и яйца, хорошо остудите, затем очистите.

Яйца разделите на белки и желтки. По отдельности все покрошите. Картофель и морковь натрите на средней терке.

Салат выкладывайте слоями в такой очередности: яичные белки, морковь, обжаренные грибы с луком, картофель. Каждый слой смазывайте небольшим количеством майонеза, а лучше делайте тонкую майонезную сеточку. Прижмите немного сверху салат. Покройте его желтками.

Важно! Не смазывайте слои большим количеством майонеза. Салат может потечь. Перед подачей слоеные салаты должны постоять в холодильнике не менее трех часов.

«Гроздь винограда»

Салат «Гроздь винограда» также известен под названием «Тиффани» Фото: 1000.menu

На 4-5 порций понадобится : 400-500 г винограда без косточек, 1 яблоко, 200 г куриного филе, 100 г твердого сыра, 50 г очищенных орехов, 3 яйца, 2-3 веточки петрушки, майонез.

Куриную грудку и яйца отварите, остудите. Грудки нарежьте мелкими кубиками. Сыр, очищенное от кожуры яблоко и яйца натрите. Грецкие орехи поджарьте на сухой сковороде, порубите.

На плоское блюдо выложите продукты в форме виноградной кисти слоями в такой очередности: курица, орехи, яблоко, сыр, яйца. Каждый слой смазывается майонезом. Декорируйте черенком от веточки винограда и петрушкой.

«Новогодние шары»

Салат «Новогодние шары» Фото: 1000.menu

На 8 штук шариков понадобится : 300 г куриного филе, 2 плавленых сырка, 75 г твёрдого сыра, 70 г очищенных грецких орехов, майонез, 1 зубчик чеснока; для украшения: 4 маслины, 3 веточки петрушки, 1 ч л паприки, 1 ч ложка куркумы.

Куриное филе отварите, остудите, мелко нарежьте. Листья петрушки порежьте, веточки не выбрасывайте. Грецкие орехи измельчите. Сырки и чеснок мелко натрите, добавьте курицу, часть орехов и рубленой петрушки, майонез. Перемешайте, разделите на 8 частей, скатайте шарики.

Для обсыпке разделите твердый сыр на 4 равные части. По отдельности перекрутите его с рубленой петрушкой, паприкой, куркумой, орехами. Получится 4 вида посыпки. Обваляйте в каждой по 2 шарика.

Для шляпок маслины разрежьте поперек, сделайте из веточек петрушки петельки для шариков.

«Горячее сердце»

Салат «Горячее сердце» Фото: 1000.menu

На 6-7 порций понадобится : 300 г куриной печенки, 250 г пекинской капусты, 2 моркови, ½ луковицы, 1 крупный гранат, 3 яйца, майонез, соль, черный молотый перец, растительное масло.

Яйца отварите, остудите, почистите и мелко нарежьте. Куриную печенку нарежьте мелкими кубиками, обжарьте на масле, остудите. На этой же сковороде обжарьте нарезанный кубиками лук и тертую морковь. Пекинскую капусту мелко нашинкуйте. Основание оставьте для хризантемы.

Выкладывайте салат на плоском широком люде в виде сердца, чередуя слои таким образом: капуста, печенка, лук с морковью, яйца. Каждый слой промазывать майонезом. Верх салата покройте зернами граната. Из основания капусты сделайте хризантему.

«Ёлочка»

Самый новогодний салат «Ёлочка» Фото: 1000.menu

На 5-6 порций понадобится : 300 г ветчины, 3 картофелины, 3 крупных маринованных огурца, 3 яйца, 2 моркови, 1 луковица, майонез; для украшения: пучок укропа, ½ вареной моркови, ягоды клюквы.

Сварите картофель, морковь и яйца, остудите, почистите. Все ингредиенты – ветчину, картофель, морковь, яйца, маринованные огурцы – нарежьте кубиками, как на оливье (немного желтка и моркови отложите). Лук порубите очень мелко.

Перемешайте, заправьте майонезом, выложите на тарелку в форме горки. Декорируйте веточками укропа (снизу вверх, чтобы получилась елочка). Звезду и часть шариков на елочку вырежьте из моркови. Украсьте елочку морковью и клюквой, лентами из майонеза. Посыпьте салат раскрошенным желтком.

Имейте в виду: чтобы салат держал форму, берите картофель, который не слишком разваривается, и нарезайте полностью остывшие овощи. Дайте стечь воде из огурцов, не кладите много майонеза.

«Новогодняя сказка»

Салат «Новогодняя сказка» Фото: 1000.menu

Понадобится : копченая курица – 400 г, чернослив – 100-150 г, грецкие орехи – 100 г, морковь – 2 шт., картофель – 4 шт., яйца – 4 шт., сыр (твердый) – 300 г, шампиньоны – 250 г., майонез. Для украшения: половина свежего огурца, 3 ст. л. хорошо измельченных грецких орехов, веточка петрушки, 1 ягода клюквы.

Салат выкладывать на блюдо слоями: 1. Морковь вареная натертая, немного посолить, смазать майонезом. 2. Половина сыра. 3. Половина натертых яиц. 4. Половина мелко резаного вареного картофеля, немного посолить, смазать майонезом. 5. Половина грецких орехов. 6. Чернослив. 7. Копченая курица, майонез. 8. Обжаренные шампиньоны. 9. Оставшиеся грецкие орехи. 10. Оставшийся картофель, немного посолить, смазать майонезом. 11. 2 яйца. 12. Оставшийся сыр. Украсить, убрать торт в холодильник на 4 часа, чтобы настоялся.

«Подковка на счастье»

Понадобится : 2 клубня картофеля, 1 средняя малосольная сельдь, 1 яйцо вкрутую, 150 г свежих шампиньонов, 1 средняя луковица, 1 средняя морковь, майонез.

Все ингредиенты нарезать как на обычный салат – кубиками. Шампиньоны поджарить. Выкладывайте салат слоями в форме подковки: картофель – селедка – яйцо – шампиньоны – лук – морковь. Каждый слой при необходимости подсаливайте и периодически смазывайте майонезом (можно смазать и все слои, а можно только некоторые – на ваш выбор).

«Красная шапочка»

Понадобится на 5-6 порций : 300 г копченой куриной грудки, 2-3 картофелины, 2 моркови, 4 яйца, 140 г твёрдого сыра. ½ граната, 60 г грецких огрехов, майонез.

Картофель и морковь отварите и очистите. Порежьте мелкими кубиками. В отдельных мисках перемешайте порезанные морковь и картофель с частью майонеза. Отварите яйца. Порежьте яйца и куриное мясо кубиками. Натрите сыр на средней терке. Орехи потолчите, чтобы получилась средняя крошка. Из граната выньте зерна.

Выкладывайте продукты, слегка утрамбовывая, слоями в такой очередности: картофель, куриное мясо + майонез, орехи, сыр + майонез, морковь, яйца + майонез, зерна граната.

«Курица в ананасах»

Салат «Курица в ананасах» Фото: 1000.menu

На 8 порций понадобится : 340 консервированных ананасов, 1 средний копченый окорочок, 2 картофелины, 3 яйца, 100 г сыра, 1 свежий огурец, пекинская капуста – 3 небольших листа, 1/2крупного болгарского перца, зелень, грецкие орехи, майонез.

Овощи и зелень вымыть, обсушить. Картошку отварить. Яйца отварить 9 минут от начала закипания и сразу охладить холодной водой. Ананасы откинуть на дуршлаг, дать хорошо стечь сиропу, затем нарезать на средние сегменты.

Поскольку салат будет готовиться слоями, удобно необходимые продукты натереть и нарезать заранее, разложив в отдельные мисочки. Окорочок освободить от шкурки и костей, мясо нарезать мелким кубиком. Также мелко нарезать болгарский перец, огурец, пекинскую капусту и зелень. Натереть сыр и яйца.

Салат выкладываем порционно слоями, каждый смазывая сеточкой из майонеза в такой очередности: пекинская капуста, картофель, зелень, мясо курицы, огурец, яйцо и сыр, болгарский перец, ананасы и орешки, сверху зелень.

Главный по тарелочкам: подборка самых оригинальных рецептов салата оливье

19:59, 19.12.2020 4276

Бийский рабочий