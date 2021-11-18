ГОРНЯК22 19.11.2021
Алтайский край

Бийск: Партия оранжевых: как правильно выбрать хурму и помочь ей доспеть

Горняк22
20 часов Ago

0

Китайский персик, зимняя вишня, сердечная яблоня, оранжевое солнце — как только ласково не называют хурму

Действительно, яркие крупные плоды не могут не радовать глаз. Однако первое впечатление может быть обманчиво: привлекательная на вид хурма может оказаться хоть и сладкой, но совершенно несъедобной.

Больше всего в России хурмы из Азербайджана и Узбекистана, она довольно быстро попадает на наш рынок с момента сбора урожая и поэтому не требует специальной химической обработки, рассказали в Роскачестве.

В зависимости от сорта зрелая хурма может быть зеленовато-желтой, ярко-оранжевой или даже темно-коричневой. Неравномерная окраска поверхности плода может означать его незрелость или, наоборот, демонстрировать первые признаки перезревания и порчи.

Плоды невяжущих сортов хурмы обычно имеют круглую или слегка приплюснутую форму. Например, к этой группе относится популярный в России «королек» – это традиционный сорт «хиакуме». При созревании хурма таких сортов обычно остается плотной и хрустящей.

Плоды с переменной терпкостью – шоколадная хурма сорта «занджи-мару». Вязать она перестает только в состоянии спелости, когда приобретает коричневую окраску. При этом кожица остается довольно плотной.

Плоды вяжущих сортов чаще имеют коническую форму. Такие сорта теряют вяжущий вкус, когда полностью созревают и становятся мягкими, что не позволяет их транспортировать или длительно хранить в полностью созревшем состоянии. Именно поэтому в магазине практически невозможно найти созревшую хурму таких сортов. Самый известный сорт вяжущей группы – японский сорт «хачия».

Хурма1 Хурма Фото: pixabay.com

4 признака спелой хурмы

1. Мягкий бок. Старайтесь выбирать хурму с мягкими бочками.

2. Сухая плодоножка. Смотрите на плодоножку: и листья, и сама плодоножка должны быть сухими, бурого цвета.

3. Оптимальный выбор — королёк. «Шоколадный» королек можно узнать по характерному темно-рыжему цвету кожицы и коричневой, с еще более темными прожилками мякотью. Как правило, это небольшие круглые плоды.

4. Тонкая кожица. Изумительная на вкус хурма сорта «шахиня» — яркая, крупная, в форме сердца. Но это не «королек», а значит, если плоды недозрели, вкус у них может быть вяжущий. Спелую «шахиню» можно отличить по полупрозрачной кожице с тонкими черными колечками: чем их больше, тем хурма более спелая. В Средней Азии говорят, зрелая хурма должна быть мягкой, с гладкой, блестящей, тонкой полупрозрачной кожицей.

Как помочь хурме стать спелой и мягкой

Плоды хурмы обладают вяжущими свойствами, так как содержат большое количество танинов, которые также есть, например, в чае или коре дуба. Если хурма вяжет совсем чуть-чуть, не спешите с этим бороться: танины полезны для работы щитовидной железы.

  • Уложить в картонную коробку или бумажный пакет вместе со спелыми бананами. И примерно через сутки хурма становится ярко-оранжевой.
  • Положите хурму в целлофановый пакет с яблоками или помидорами. Эти плоды выделяют газ этилен, который и заставит хурму быстрее созреть.
  • В домашних условиях, для того чтобы избавиться от вяжущего эффекта, плоды хурмы можно залить теплой водой, а затем дать немного полежать или окунуть в кипяток и дать полежать несколько часов. Однако долгое пребывание в воде вымывает из плода витамины и иные полезные микроэлементы. Альтернативный метод – хурму, наоборот, заморозить.

Партия оранжевых: как правильно выбрать хурму и помочь ей доспеть 2

Как правильно выбрать спелые и сочные мандарины для новогоднего стола

19:54, 15.12.2020 2527

 

Бийский рабочий

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: На радио «Эхо Москвы» в программе «Тема Дня» заместитель руководителя контрольно-следственного отдела СУ СКР по Алтайскому краю рассказала о борьбе с коррупцией в Алтайском крае — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: На радио «Эхо Москвы» в программе «Тема Дня» заместитель руководителя контрольно-следственного отдела СУ СКР по Алтайскому краю рассказала о борьбе с коррупцией в Алтайском крае — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
20 часов Ago
«Дать на лапу». Это выражение чаще всего применяется к чиновникам и государственным служащим, когда с их помощью хотят быстро или...
Горняк22: Следственными органами устанавливается личность мужчины, подозреваемого в совершении двух преступлений в отношении женщин в Калининградской области — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Следственными органами устанавливается личность мужчины, подозреваемого в совершении двух преступлений в отношении женщин в Калининградской области — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
20 часов Ago
  В настоящее время следственными органами СКР по Калининградской области  проводятся розыскные мероприятия, направленные на установление мужчины, совершившего тяжкие преступления...
Горняк22: Житель Волчихинского района предстанет перед судом за совершение преступлений против половой неприкосновенности своей дочери — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Житель Волчихинского района предстанет перед судом за совершение преступлений против половой неприкосновенности своей дочери — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
20 часов Ago
Рубцовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего...
Горняк22: Житель Красногорского района обвиняется в убийстве супруги, замаскированном под безвестное исчезновение — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Житель Красногорского района обвиняется в убийстве супруги, замаскированном под безвестное исчезновение — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
20 часов Ago
Бийским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю предъявлено обвинение 33-летнему жителю Красногорского района в...
Горняк22: В городе Бийске пожилой мужчина обвиняется в убийстве, совершенном в условиях неочевидности — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: В городе Бийске пожилой мужчина обвиняется в убийстве, совершенном в условиях неочевидности — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
20 часов Ago
Следственным отделом по городу Бийск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю предъявлено обвинение 56-летнему жителю города Бийска...

Читать по теме:

ВТОПЕ: