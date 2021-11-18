Бийск: Партия оранжевых: как правильно выбрать хурму и помочь ей доспеть

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Китайский персик, зимняя вишня, сердечная яблоня, оранжевое солнце — как только ласково не называют хурму

Действительно, яркие крупные плоды не могут не радовать глаз. Однако первое впечатление может быть обманчиво: привлекательная на вид хурма может оказаться хоть и сладкой, но совершенно несъедобной.

Больше всего в России хурмы из Азербайджана и Узбекистана, она довольно быстро попадает на наш рынок с момента сбора урожая и поэтому не требует специальной химической обработки, рассказали в Роскачестве.

В зависимости от сорта зрелая хурма может быть зеленовато-желтой, ярко-оранжевой или даже темно-коричневой. Неравномерная окраска поверхности плода может означать его незрелость или, наоборот, демонстрировать первые признаки перезревания и порчи.

Плоды невяжущих сортов хурмы обычно имеют круглую или слегка приплюснутую форму. Например, к этой группе относится популярный в России «королек» – это традиционный сорт «хиакуме». При созревании хурма таких сортов обычно остается плотной и хрустящей.

Плоды с переменной терпкостью – шоколадная хурма сорта «занджи-мару». Вязать она перестает только в состоянии спелости, когда приобретает коричневую окраску. При этом кожица остается довольно плотной.

Плоды вяжущих сортов чаще имеют коническую форму. Такие сорта теряют вяжущий вкус, когда полностью созревают и становятся мягкими, что не позволяет их транспортировать или длительно хранить в полностью созревшем состоянии. Именно поэтому в магазине практически невозможно найти созревшую хурму таких сортов. Самый известный сорт вяжущей группы – японский сорт «хачия».

4 признака спелой хурмы

Хурма Фото: pixabay.com

1. Мягкий бок. Старайтесь выбирать хурму с мягкими бочками.

2. Сухая плодоножка. Смотрите на плодоножку: и листья, и сама плодоножка должны быть сухими, бурого цвета.

3. Оптимальный выбор — королёк. «Шоколадный» королек можно узнать по характерному темно-рыжему цвету кожицы и коричневой, с еще более темными прожилками мякотью. Как правило, это небольшие круглые плоды.

4. Тонкая кожица. Изумительная на вкус хурма сорта «шахиня» — яркая, крупная, в форме сердца. Но это не «королек», а значит, если плоды недозрели, вкус у них может быть вяжущий. Спелую «шахиню» можно отличить по полупрозрачной кожице с тонкими черными колечками: чем их больше, тем хурма более спелая. В Средней Азии говорят, зрелая хурма должна быть мягкой, с гладкой, блестящей, тонкой полупрозрачной кожицей.

Как помочь хурме стать спелой и мягкой

Плоды хурмы обладают вяжущими свойствами, так как содержат большое количество танинов, которые также есть, например, в чае или коре дуба. Если хурма вяжет совсем чуть-чуть, не спешите с этим бороться: танины полезны для работы щитовидной железы.

Уложить в картонную коробку или бумажный пакет вместе со спелыми бананами. И примерно через сутки хурма становится ярко-оранжевой.

Положите хурму в целлофановый пакет с яблоками или помидорами. Эти плоды выделяют газ этилен, который и заставит хурму быстрее созреть.

В домашних условиях, для того чтобы избавиться от вяжущего эффекта, плоды хурмы можно залить теплой водой, а затем дать немного полежать или окунуть в кипяток и дать полежать несколько часов. Однако долгое пребывание в воде вымывает из плода витамины и иные полезные микроэлементы. Альтернативный метод – хурму, наоборот, заморозить.

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19:54, 15.12.2020 2527

Бийский рабочий