Бийск: Парикмахеры и водители трамваев: колледжи откажутся от обучения 43 профессиям

0

Минпросвещения предложило прекратить прием в колледжи по 43 профессиям.

Министерство просвещения России выступило с инициативой предложило прекратить подготовку кадров по 43 профессиям в колледжах и техникумах. Данную меру предлагается ввести уже с 31 декабря текущего года, сообщает РИА Новости.

В ведомстве полагают, что сокращение направлений обучения позволит структуре подготовки кадров в сфере среднего профессионального образования соответствовать современным реалиям на рынке труда.

Например, обучать перестанут следующим профессиям: рекламный агент, младшая медсестра по уходу за больными, младший ветеринарный фельдшер, судовой повар, парикмахер, слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, водитель городского электротранспорта.

25% жителей Алтайского края вообще никогда не хотели бы работать

15:15, 08.10.2021 926

Бийский рабочий