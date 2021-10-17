Бийск: Папины дочки: накануне Дня отца сотрудник УФСИН в Бийске рассказал о семье

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В октябре 2021 года президент России Владимир Путин официально установил праздник День отца

Предложения по его созданию поступали еще несколько лет назад, но так и не были приняты Госдумой. Отныне его будут отмечать ежегодно в третье воскресенье октября – в этом году оно выпадает на 17 октября.

В День отца сотрудника СИЗО-2 УФСИН России по Алтайскому краю бийчанина Владимира Витухина поздравят четыре его лапочки-дочки.

С супругой Ириной они вместе уже 20 лет. Именно жена, которая была единственным ребенком у своих родителей, мечтала, чтобы в их семье было много детишек. Ну, а Владимир, как и многие мужчины, поначалу хотел сына. Смеется: «Мечты эти забыл уже после рождения второй дочери». А теперь стопроцентно убежден: он, безусловно, самый счастливый отец! Потому что для своих родных девочек стал самым лучшим, любимым и нужным человеком на свете.

Жизнь в «цветнике»

— Давайте, я представлю своих дочек, – предлагает Владимир. По его тону понимаю, что в нем в этот момент говорит отцовская гордость. И для этого чувства у мужчины есть весомые основания.

Старшая дочь – Алина – заканчивает Бийский педагогический колледж. Будущий учитель рисования и черчения. Недавно девушка устроилась на работу в школу-интернат для детей с особенностями здоровья. Здесь для педагога важны такие качества, как терпение, внимание. Как раз в характере Алины!

Алина Витухина Фото: Елена Чехова

А еще девушка отлично рисует. Сочный натюрморт с осенними листьями или акварельно-нежный городской пейзаж, колоритная абстракция или четкий карандашный рисунок – юная художница пробует разные стили, жанры и техники. И они ей подвластны! А вот со своим профессиональным будущим Алина еще не определилась. Возможно, будет развиваться в творчестве и решит поступать в Алтайский государственный институт культуры. Но возможно, что подействуют папины уговоры, и она попробует поступить в ведомственный вуз пенитенциарной системы.

О службе в УФСИН всерьез задумывается и Анастасия. После того, как вместе с папой девочка побывала в кинологическом отделении СИЗО-2, она была буквально поражена способностям дрессированных собак и мечтает стать профессиональным кинологом. А пока Настя пытается обучить каким-нибудь правилам (хотя бы хорошего собачьего тона!) домашнюю любимицу Джесси. Для своей миниатюрной воспитанницы добрая хозяйка создала даже аккаунт в Инстаграме. Фотоотчеты и видеозаписи смешных, трогательных и серьезных моментов жизни симпатяги породы ши-тцу девочка скрупулезно выкладывает в сеть.

Анастасия – начинающая модель, с удовольствием ходит на занятия модельного агентства New look. Не так давно она участвовала в модном показе в одном из крупных бийских торговых центров. Спрашиваю родителей: не опасаются ли пускать красавицу-дочку в сложный модельный мир? Ирина смеется: «С таким охранником, как наш папа, не страшно! Он и отвозит Настю в агентство, и привозит назад домой. А если серьезно, то там занимаются фотопозированием, умением красиво ходить, правильно себя «преподнести». Думаю, для девочки это совсем неплохо».

Соня – самая тихая и спокойная из великолепной четверки сестер Витухиных. «Софья у нас умная, как совушка!» — характеризует сестренку Алина. Соня обожает мастерить различные поделки, вечно что-то придумывает и часто смотрит по интернету специальные мастер-классы по хенд мейду. Полочки над столом, за которым девчонки делают домашние задания и занимаются творчеством, на утепленной папиными стараниями лоджии уставлены ее произведениями – бумажный дракончик, смешной заяц, квадратный арбуз, потягивающийся кот.

В отличие от Сони младшая сестренка Лиза – сгусток энергии и эмоций. В этом году она пошла в первый класс. Быстро освоила чтение и счет. Лиза вообще все делает стремительно и артистично. Недаром уже третий год занимается динамичными современными танцами в студии S-Band. Обожает выступать на сцене! И демонстрировать наряды. «У тебя очень красивое платье!» — восторгаюсь (вполне искренне). «Папа купил», — объясняет маленькая модница. «У него хороший вкус», — признаю. «Конечно, хороший!», — отвечает таким тоном, словно хочет сказать: «Разве в папе можно сомневаться?».

Дом любви

То, что это теплый и любимый дом, чувствуется в каждом его уголке, в каждой детали интерьера. И в ухоженной домашней оранжерее, где с особым трепетом Витухины ухаживают за выращенными из семечек лимоном, мандарином, личи. И в обилии необычных «арт-объектов», таких, как сооруженная руками хозяина дома декоративная лесенка из веток спиленного старого дворового тополя. И в сооруженном заботливым папой кукольном домике для игрушек младших дочек. Перечислять можно бесконечно!

Любимое времяпрепровождение – семейные путешествия. Обожают ездить в Горный Алтай: Семинский перевал, голубые озера Катуни, Чемальская ГЭС, Патмос – излюбленные места отдыха. В августе отмечали день рождения Алины на Телецком озере, в заповедном поселке Яйлю. Могут все вместе просто поехать на машине погулять по Белокурихе или смотаться на выходной в Барнаул, Новосибирск. Совершают и дальние поездки – к морю в Сочи, в Томск. Мечтают побывать на Байкале. Дни рождения (а они у всех четырех дочек, как по заказу, почти в одно и то же время – с конца июля по начало сентября) любят отмечать на природе.

Спроси у любого ребенка: «Какой твой папа?», — наверняка услышишь: «Самый лучший, добрый, умный». Так же говорят о своем папе и сестры Витухины. Но один ответ поразил: «Папа – это вторая мама». По праву старшинства Алина объясняет:

— Он старается все для нас сделать, чтобы все у нас было, наши хотелки выполняет. Он во всем нам помогает и всегда поддерживает. Такого папы, как наш, наверное, нету больше.

И улыбнувшись, добавляет: «Да и не у каждого папы есть столько счастья».

Жена Ирина продолжила:

— Знаете, у них в учреждении недавно торжественный вечер был в честь 150-летия. Володя форму надел, как они любовались им! «Папа – красавчик!», — говорили. А как они гордились, когда папа принес домой Почетную грамоту и часы, которые ему за хорошую работу от имени главы города Бийска вручили! Такие же мгновенья не забываются, они – на всю жизнь в детской памяти.

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07:45, 15.09.2021 2443

Бийский рабочий