ГОРНЯК22 24.05.2021
Алтайский край

Бийск: Пандемия подхлестнула спрос на частные дома в Алтайском крае

Горняк22
11 часов Ago

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Об этом сообщил заместитель главы управления Росреестра по Алтайскому краю Андрей Рерих.

Спрос на частные дома резко вырос в Алтайском крае с начала пандемии, сообщает «Интерфакс».

— Малоэтажный рынок в 2021 году демонстрирует положительную динамику. В I квартале на учет поставлено порядка 1 тыс. 50 объектов индивидуального жилищного строительства, тогда как в I квартале прошлого года было порядка 650 объектов, — пояснил представитель Росреестра.

Таким образом, число сделок увеличилось в 1,6 раза. Также на 11,8% выросло число сделок с земельными участками — с почти 17 тыс. в январе-марте 2020 года до 19 тыс. — за такой же период этого года.

— Интерес покупателей к частным домам на земле отмечается с весны прошлого года, то есть, с начала пандемии коронавируса, — отметил Андрей Рерих.

Активность на рынке индивидуального жилья наблюдается с апреля прошлого года и не спадает на данный момент.

Ввод жилья в Алтайском крае за I квартал снизился на 1,1%, до 165,2 тыс. кв. метров. При этом почти половина пришлась на индивидуальную застройку — 81,7 тыс. кв. метров. В этом сегменте отмечен рост на 27,1% к аналогичному периоду прошлого года.

Пандемия подхлестнула спрос на частные дома в Алтайском крае1

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13:57, 29.04.2021 1516

 

Бийский рабочий

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