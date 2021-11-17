Бийск: Пантогематоген, мед и грибной напиток боролись за звание «Вкуса России» от Алтая

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В Минсельхозе назвали победителей национального конкурса региональных брендов продуктов питания

Второй раз прошел конкурс «Вкусы России», который проводит Министерство сельского хозяйства РФ. Национальный конкурс продуктов питания проводят для популяризации региональных блюд и поддержки малого агробизнеса.

Победителей назвали 15 ноября. Среди сотен участников было выбрано 24 лучших бренда в восьми номинациях. Их определила экспертная комиссия и желающие принять участие народном голосовании.

Среди победителей — камчатская нерка, волгоградские помидоры, рыбные консервы Ямала, кубанский борщ, аланские пироги, казанский чак-чак, ставропольские яблоки, астраханская осетровая икра, томское кедровое молоко и прочее.

Регионы представляли продукты и блюда, которые по мнению заявителей характеризуют их регионы, являются «изюминками» и, конечно, обладают прекрасным вкусом.

Алтайских брендов среди победителей не оказалось, хотя от нашего региона на конкурс заявляли мед, гречку, рапсовое масло, сыры, пантогематоген, алтайский медовый пряник, льняную халву и напиток на основе чаги — березового гриба. Последний вызвал наибольший интерес у участников конкурса.

Бийский рабочий