Бийск: Пандус из слов и дом из бумаг: о ситуации бийчан, о которых писал «БР»

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Сделали ли пандус в доме, где живет ребенок-инвалид и помогли ли переселенцу с жильем

Алёна, Гоша и пандус

В сентябре «Бийский рабочий» рассказал о ситуации бийчанки Алёны, которая воспитывает ребёнка-инвалида. Девушка очень позитивная, на жизнь не жалуется, и даже смогла найти работу, чтобы не жить на небольшую пенсию сына.

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07:50, 07.09.2021 2857

Они очень активны: Гоша с мамой часто ездит в машине, они непременные участники всех событий, которые проходят в организации «Дети-ангелы». Учеба, лечебные процедуры. За день они успевают набегаться по лестнице туда-сюда.

Злосчастные несколько ступенек у подъезда – вот головная боль. Затащить туда коляску даже людям с крепкой спиной не покажется лёгким делом.

Пандус в доме по ул. Красноармейская, 71 то делали, то демонтировали. То говорили о том, что эта небольшая конструкция «подкосит» весь дом, то заявляли: пандус обязательно должен быть!

Алёна давно бы сделала пандус сама, да незаконное сооружение признают незаконным и уберут Фото: Сергей Кулыгин (архив "БР")

Алёна не сдавалась, писала бумаги, приводила комиссии к злосчастному крыльцу, заручалась помощью соседей по дому. Хотелось бы написать о хорошем итоге. Но пока воз и ныне там.

– Реально ничего не происходит, – говорит Алёна. Всё там же, где и было.

А стопка бумаг выросла еще больше. Но среди них появились и очень значимые: ответ Прокуратуры Бийска.

В нем указано: права ребенка-инвалида нарушены, и он должен иметь доступ к своей квартире.

Зимой носить Гошу будет тяжелее и опаснее, из-за скользкого крылечка Фото: Сергей Кулыгин (архив "БР")

То же самое ответила на запрос «БР» и Наталья Оськина, министр социальной защиты Алтайского края:

– В части адаптации объектов, находящихся в муниципальной собственности, благоустройства прилегающих к объектам территорий, обследования жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав частного жилищного фонда, ваше обращение направлено в администрацию Бийска.

Зима уже наступила, и уже проще из снега и горы бумаг построить пандус. Проблема, микроскопичная для города, но такая важная для одной семьи.

Константин и ветхое жилье

Не многим лучше и дела у Кости, который стал героем нашего материала «По плану нас здесь уже нет». Из его небольшой комнаты, заработанной честным трудом, ему предлагают уйти в никуда: заменить такую мелкую площадь в 9,9 кв. м. просто нечем.

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Он так же копит стопку бумаг, оставаясь в своих нехороших, не подходящих не то что для жизни, а существования, условиях. Его немногочисленные соседи уже частично съехали из этого старого и опасного строения.

– Сходил в администрацию, лично. До этого неделю звонил по телефонам, которые мне давали – никто не берет трубку. Направили с администрации в соцзащиту. Записался в очередь, в конце января меня примут только. Вот такие дела, – вздыхает Костя. – Но я времени стараюсь даром не терять, пока по юристам-адвокатам советуюсь, последние деньги расшвыриваю…

Он старается отвлекаться от своей проблемы, участвует в турнирах по теннису. В администрации ему чётко сказали: лишние метры не даем, будет только денежная выплата. Которой увы, не хватит даже на самое захудалое жилье.

– Все равно, они выгнать меня не могут, сейчас зима. Отопительный сезон начался. Терпеть до весны, все это надо решать будет, пока время есть. Пока живу своей жизнью, а Бог не дает от этой боли с ума сойти.

«БР» продолжит следить за развитием ситуации.

Бийский рабочий