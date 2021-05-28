Бийск: Пахом Теплый: народный календарь и приметы на 28 мая

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Народный праздник Пахом Теплый отмечается 28 мая

Названия «Теплый» день получил за то, что с 28 мая приходит по-настоящему теплая летняя погода.

В этот день люди сажают пшеницу. Остальные культуры не рекомендуется сеять, потому что они пропадут. Также не принято работать на земле в полдень, поскольку никакого проку от этих дел не будет.

С этого дня крестьяне начинали сеять поздний овес и пшеницу. Поговаривали: «Пахом овес пускает в рост», «Пришел Пахом Бокогрей – досевай пшеницу скорей». Сев пшеницы и овса нужно было закончить до полудня, иначе семена в рост не пойдут и урожай пропадет. При этом строго следили, чтобы в этот день больше никакие культуры в землю не высаживались, все равно от них толку не будет.

Особенно это касалось различных овощей. Считалось, что при высадке семян и рассады в землю на Пахома капуста кочанов не завяжет и будет испорчена гусеницами, огурцы получатся кривыми и горькими, кабачки уйдут в пустоцветы, горох, фасоль и бобы вырастут червивыми.

Погода на Пахома также была источником народных примет. Предки верили, что если на Пахома тепло, то теплым будет и все лето. Багряный восход солнца в этот день сулил грозное пожарное лето. Если 28 мая зацветал можжевельник – пора было начинать сеять ячмень.

Народные приметы на 28 мая:

Насыщенный красный небосвод на восходе предвещает жаркое лето с частыми пожарами.

Какая погода на Пахома Теплого, таким будет и лето.

Дождь и восточный ветер говорят о том, что непогода скоро прекратится.

В небе после дождя видна радуга – ненастье больше не вернется.

Западный ветер под низкими облаками — пора сеять ярицу.

Теплая погода на Пахома – можно отправляться на рыбалку и рассчитывать на хороший улов.

Если ласточки не возвращаются в прежнее жилище – это предвещает пожар. Если они покинули уже насиженное место – к большой беде.

Если мотыльки летают низко – будет хороший урожай яровой пшеницы.

Бийский рабочий