Бийск: Озера в Алтайском крае начали «проветривать» и «накачивать» кислородом

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На водоемах делают лунки и устанавливают аэраторы.

Это необходимо делать, чтобы избежать замора – массовой гибели рыбы и других водных обитателей из-за нехватки воздуха. К февралю лед становится слишком толстым, сверху появляется непрозрачный слой. Из-за этого солнечный свет не достигает дна, и водоросли перестают вырабатывать кислород, сообщают «Вести-Алтай».

В прошлом году замор рыбы на озерах края начался рано – еще в январе – из-за толстого слоя снега. Этой зимой таких проблем нет, но пользователи рыбохозяйственных участков все равно внимательно следят за тем, чтобы подо льдом было чем дышать.

— Есть два варианта аэрации. Первый – принудительная подача воздуха помпой или компрессором. Второй вариант – я его нашёл на YouTube – ветровые аэраторы, такие делают на севере. Ветром установку крутит, она вращает два шнека, которые уходят под воду. На шнеках вентиляторы. Они поднимают нижние слои воды вверх, разгоняют застойные зоны, тем самым насыщая нижний слой кислородом. Честное слово, я практически уверен, что у меня у первого такая установка в крае. Я много где был на озёрах, которые используются как рыбоводные и рыболовные участки, такого не было, — рассказал Иван Белоруков, пользователь озера Приятельское.

Работы по аэрации водоемов сейчас идут по всему краю и продолжатся, пока не начнет вскрываться лед.

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10:11, 17.02.2021 607

Бийский рабочий