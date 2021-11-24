Бийск: Отстранённых нет: в Бийске 82% педагогов поставили прививку от ковида

3

Вакцинация в среде педагогических работников – мероприятия обязательное

Соблюдение противоэпидемических мер в Алтайском крае становится обычным делом. Побрызгать на руки дезинфицирующим спреем, надеть маску, стало почти так же естественно, как мыть руки перед едой.

Педагоги, работающие с детьми, также обязательно должны поставить прививку.

Возможность сделать это или получить соответствующий медотвод была еще с лета.

Именно поэтому к «пику» образовательные учреждения Бийска подошли во всеоружии. Как сообщила «БР» Надежда Сепетая, ведущий специалист отдела дошкольного и общего образования, ситуация мониторится еженедельно.

– На сегодняшний день, отстранённых от работы педагогов нет. В образовательных учреждения города привиты 2652 человека, это 82% от общего количества сотрудников. Доля привитых и переболевших сотрудников 88%. Доля вакцинированных педагогических работников общеобразовательных учреждений города от общего количества педагогических работников составляет 81,3%, дошкольных образовательных учреждений 87%.

В педагогической среде не было «бунтов» против вакцинации от коронавируса

У оставшегося числа педагогических работников уже имеются или назначены медицинские отводы от вакцинации. По данным Управления образования, с сотрудниками образовательных учреждений постоянно проводится информационно-разъяснительная работа по вопросам вакцинации.

– На самоизоляции педагоги не сидят, и претензий по поводу нежелания вакцинироваться к нам не поступало. Такой проблемы нет, – добавила Надежда Николаевна.

Половина учителей Алтайского края уже привиты от COVID

12:20, 19.08.2021 2228

Бийский рабочий