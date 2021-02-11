Бийск: Отоларингологи рассказали, как ангина влияет на сердце и суставы • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

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Если распространенную болезнь горла — ангину — своевременно не лечить, то она перерастает в хроническую форму – тонзиллит.

Он может привести к нарушению работы таких жизненно важных органов как сердце, почки и суставы. Об это в беседе с ridus.ru сообщил врач высшей категории, отоларинголог Владимир Зайцев.

— Тонзиллит сильно бьет по сопряженным органам — по почкам, суставам и сердцу. Бьет, если не кулаком, то вызывает необратимые изменения: воспаление сердечной мышцы, воспаление внутренней оболочки сердца, ревматоидный артрит и воспаление почечной ткани. Жуткое состояние. Человек, который заполучил такие осложнения, внешне выглядит как бы неплохо, а внутри уже как гнилое яблоко. Срок жизни у человека сокращается, качество жизни ухудшается, потому что он уже не может вести активный образ жизни, и человек, по сути, является уже инвалидом, — рассказал лор.

Отоларинголог объяснил, что если человек ощущает инородное тело на уровне глотки, то нужно отнестись к этому настороженно и обратиться к специалисту.

Если человек открывает рот и видит в толще небных миндалин белые крупинки, это не норма. Не нужно думать, пройдет само: белый хлеб там застрял, семечки или орехи. Миндалины — это не терка, предостерег отоларинголог.

Характерным симптомом данной проблемы является неприятный запах изо рта.

— В народе это называется пробками в горле, кто-то называет тонзиллитными камнями. Это стрептококк, спрессованный в высочайшей концентрации. И если своевременно не избавиться от него, то организм начинает всасывать инфекцию в кровь, — пояснил врач.

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17:49, 10.02.2021 340

Бийский рабочий