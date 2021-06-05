Бийск: Отошла в магазин: у бийчанки украли велосипед

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Полицейским удалось установить причастного к краже.

В полицию обратилась 29-летняя жительница приобской части Бийска. У женщины пропал велосипед.

Сообщается, что днем она приехала на нем в магазин и оставила возле входа. По возвращению транспортного средства не оказалось на месте. Ущерб потерпевшая оценила в 7 000 рублей.

Полицейским удалось установить причастного к краже. Им оказался 41-летний мужчина. Похищенное имущество он продал неизвестному за 1 000 рублей. Деньги потратил по своему усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба).

Правоохранители напоминают, что единственный гарантированный способ сохранности имущества — не оставлять велосипед без присмотра. Если выхода нет, то обязательно пристегивайте транспортное средство, даже если оставляете его ненадолго.

Бийский рабочий