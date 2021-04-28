Бийск: Отопительный сезон в Бийске завершится в субботу 1 мая

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Глава города сегодня подписал распоряжение об окончании отопительного сезона с 1 мая 2021 года.

Сегодня стало известно, что в администрации Бийска подписали распоряжении об окончании отопительного сезона.

Согласно распоряжению АО «Бийскэнерго», филиал АО «Бийскэнерго» — «БийскэнергоТеплоТранзит», МУП г. Бийска «Водоканал», а также организации, занимающиеся управлением и обслуживанием жилищного фонда, отапливающим жилье и объекты соцкультбыта, обязаны произвести отключение системы отопления в жилых зданиях, организациях и перевести схему подачи горячей воды в город по циркулярной схеме.

С 1 мая систему начнут переводить на летнюю схему. Процесс этот не быстрый, может уйти два-три дня.

А с 12 мая энергетики Сибирской генерирующей компании уже приступят к поредению ежегодных гидравлических испытаний. Проводиться они будут по схеме 2020 года, когда отключали не весь город сразу, а по районам.

Напомним, что в прошлом году отопительный сезон в городе завершился 27 апреля.

Отопительный сезон в Бийске подходит к концу

19:48, 05.04.2021 6148

Бийский рабочий