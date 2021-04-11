Бийск: Отойди на пять метров: в МЧС рассказали, как и где можно жарить шашлык на даче

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Готовить шашлыки на мангале и в жаровне на даче можно, если расстояние от них до дома и других построек составляет не менее пяти метров.

В МЧС России перед началом сезона дачников и отдыхающих предупредили о мерах пожарной безопасности, которые следует соблюдать, жаря шашлык.

Так, мангалы и жаровни можно располагать на расстоянии не менее 5 метров от зданий и построек.

Кроме того, с 2021 года для садоводов и дачников действуют новые требования пожарной безопасности. В частности, правила не устанавливают полный запрет на использование открытого огня и разведение костров на приусадебных и садовых участках. Однако это возможно при соблюдении определенных условий и требований пожарной безопасности.

По данным МЧС, сжигать мусор, траву, листву и другие отходы можно на расстоянии не менее 50 метров от ближайшей постройки. От хвойного леса и молодняка открытый огонь должен находиться в 100 метрах, а от лиственного леса — в 30 метрах. Территория вокруг места сжигания мусора должна быть очищена от валежника, сухой травы и других горючих материалов в радиусе десяти метров. Оставлять без присмотра огонь запрещается.

В ведомстве уточняют, что за нарушение правил пожарной безопасности при использовании открытого огня грозит штраф. Для граждан он составляет до 5 тысяч рублей. Во время действия особого противопожарного режима размер штрафа увеличивается.

Добавим, что с 1 января 2021 года в стране начало действовать постановление правительства «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ».

Мангалы просят огня: жарим шашлык из свинины, курицы, рыбы и индейки

20:00, 22.05.2020 3265

Бийский рабочий