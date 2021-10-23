Бийск: Открытие ковидного отделения в ЦГБ Бийска не повлияет на работу других отделений

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Опасения напрасны, заверяют граждан в ЦГБ.

Открытие ковидного отделения в Центральной городской больнице Бийска не повлияет на работу других отделений, в том числе нейрохирургии. Оказание первично-сосудистой помощи теперь будет производиться на другом этаже больницы.

— Первично-сосудистое отделение у нас переехало на пятый этаж. Мы решили немного уплотнившись по отделениям, совместить отделение ПСО с отделением кардиологии. Это решение было принято исходя из численности пациентов, которые в среднем к нам поступают к нам. Допустим в отделении нейрохирургии у нас 40 коек, но больше 30 коек, вот за мою работу, уже практически восьмимесячную, там никогда занято не было, — пояснил Сергей Ковязин, главный врач ЦГБ Бийска.

Медицинская помощь при этом будет осуществляться в том же объеме, успокаивают бийчан.

— Речи о закрытии какого-либо отделения не идет, потому что все прекрасно понимают, что наше учреждение оказывают помощь всему округу и закрытие каких-либо направлений повлечет за собой не оказание помощи, элементарно. Этого допустить мы не можем, поэтому немного ужались, но все в рамках тех объемов и тех пациентов, которые поступали, — говорит Сергей Ковязин.

Сейчас ковидное отделение расположено на шестом этаже больницы. Туда поступают больные, у которых инфекция выявляется в момент нахождения в стационаре. В этом случае пациенты получают лечение и по основному заболеванию и противовирусное.

В данный момент в новом отделении установлено 40 коек, но, по словам главного врача ЦГБ их число в ближайшее время увеличится до сотни.

Прямого приема инфицированных не предусмотрено, но, если у человека, госпитализированного в ковид-госпиталь, например, случится аппендицит – его перевезут в ЦГБ. Пациенты по медпоказаниям размещаются по специализированным палатам: хирургия, травматология, терапия.

Такое разделение больных позволит существенно сократить число контактов зараженных ковидом с другими пациентами, находящимися в стационаре.

Кроме того, Сергей Ковязин заверил, что новое ковид-отделение полностью изолировано, в том числе по вентиляционным каналам. Предусмотрены зоны санобработки и дезинфекции.

В Бийске открывают дополнительную площадку для лечения коронавируса

14:28, 18.10.2021 6435

Бийский рабочий