Бийск: Отделы ЗАГС Алтайского края вернулись к прежнему режиму работы

0

В органах ЗАГС Алтайского края отменена предварительная запись на регистрацию браков.

Теперь зарегистрировать отношения влюбленные смогут без предварительной записи на оказание государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния.

О снятии ограничений, появившихся в системе регистрации брака в органах ЗАГС в октябре 2020 во время карантина и пандемии, сообщила пресс-служба управления юстиции Алтайского края.

Кроме отмены предварительной записи, сняты ограничения на церемонии имянаречения и чествования юбиляров семейной жизни.

К прежнему режиму работы загсы вернулись с 23 марта 2021 года. Однако сохранится ограничение на число участников церемонии бракосочетания – максимум 10 человек.

— В настоящее время работа органов ЗАГС Алтайского края организована с соблюдением требований Указа губернаторая Алтайского края «Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19» с учётом норм социального дистанцирования — 1,5 метра между гражданами и участниками мероприятий, а также с обязательным использованием масок для индивидуальной защиты органов дыхания, — рассказали в пресс-службе управления юстиции региона.

Когда по православному календарю лучше всего выходить замуж в 2021 году

07:46, 06.02.2021 695

Бийский рабочий