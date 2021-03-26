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Алтайский край

Бийск: Отделы ЗАГС Алтайского края вернулись к прежнему режиму работы

Мар 26, 2021
ГОРНЯК22 26.03.2021

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В органах ЗАГС Алтайского края отменена предварительная запись на регистрацию браков.

Теперь зарегистрировать отношения влюбленные смогут без предварительной записи на оказание государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния.

О снятии ограничений, появившихся в системе регистрации брака в органах ЗАГС в октябре 2020 во время карантина и пандемии, сообщила пресс-служба управления юстиции Алтайского края.

Кроме отмены предварительной записи, сняты ограничения на церемонии имянаречения и чествования юбиляров семейной жизни.

К прежнему режиму работы загсы вернулись с 23 марта 2021 года.  Однако сохранится ограничение на число участников церемонии бракосочетания – максимум 10 человек.

— В настоящее время работа органов ЗАГС Алтайского края организована с соблюдением требований Указа губернаторая Алтайского края «Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19» с учётом норм социального дистанцирования — 1,5 метра между гражданами и участниками мероприятий, а также с обязательным использованием масок для индивидуальной защиты органов дыхания, — рассказали в пресс-службе управления юстиции региона.

Отделы ЗАГС Алтайского края вернулись к прежнему режиму работы1

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Бийский рабочий

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