Бийск: От бед, насекомых и гололёда: зачем рассыпают соль на пороге

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Оказывается, у этой приправы есть не только «магические», но и бытовые способы применения

Без соли не обходится практически ни одно блюдо. А уж о том, что рассыпать соль – к ссоре, знает каждый. Ведь раньше этот продукт был очень дорогим, и наверняка люди расстраивались, переворачивая солонку на пол.

До сих пор многие верят и в чудодейственные свойства соли: она несёт заряд энергии, символизирует чистоту

Поэтому удивительно, когда видишь, что люди посыпают солью крыльцо. Для этого, на самом деле, есть несколько причин. Летом она препятствует проникновению в дом различных насекомых: муравьев, блох и прочих.

Кто-то считает, что соль может служить барьером для злых духов, потому что кристаллы хорошо впитывают энергию. Но из-за этой же «впитываемости» подброшенная на порог соль может быть и чьим-то злым умыслом. Например, на разлуку от соперницы.

Если солью вы крыльцо не посыпали, но увидели, что она откуда-то появилась, лучше смести её веником и выбросить. Причем, выкидывать стоит все атрибуты уборки вслед за ней: и веник, и совок

Зимой магические свойства соли уже не так важны тем, кто хочет избавиться от обледенения крыльца. И соль в этом – лучший помощник! Она имеет низкую стоимость, и является одним из самых эффективных и популярных средств против гололёда. Она достаточно быстро растворяет снег, и способна работать до минус двадцати градусов! Расход соли не большой, но если смешать её с песком, будет ещё эффективнее.

Посыпаем, но толку мало: в администрации Бийска пояснили ситуацию с гололёдом

11:39, 07.12.2021 1265

Бийский рабочий