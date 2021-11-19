ГОРНЯК22 19.11.2021
Алтайский край

Бийск: От -25 до +2: какая погода будет в Алтайском крае на выходных с 19 по 21 ноября

Горняк22
14 часов Ago

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К концу недели метели и снегопады прекратятся

Пятница, 19 ноября

19 ноября в Алтайском крае температура воздуха днем составит -11,-16 градусов. В отдельных районах синоптики прогнозируют снег, метели. На дорогах гололедица, местами снежные заносы. Ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Ночью похолодает до -14,-19 градусов, местами по югу и предгорьям температура опустится до -25 градусов. В отдельных районах продолжит идти небольшой снег, метели. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный 6-11 м/с, местами порывы до 19 м/с.

Суббота, 20 ноября

Выходные начнутся с небольшого потепления. Днем воздух прогреется до -4,-9 градусов, местами по востоку до -14 градусов.  В отдельных районах небольшой снег, метели. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный 9-14 м/с, местами порывы до 22 м/с.

Ночью ожидается  -11,-16 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер южный 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с.

Воскресение, 21 ноября

В воскресенье станет еще теплей. Днем термометры покажут -3,-8 градусов, а местами по югу воздух прогреется до +2 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер южный 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с.

От -25 до +2: какая погода будет в Алтайском крае на выходных с 19 по 21 ноября1

Вильфанд предупредил об аномальных холодах в Алтайском крае

10:48, 18.11.2021 817

Бийский рабочий

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