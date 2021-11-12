Бийск: От +7 до -10: какая погода будет в Алтайском крае на выходных с 12 по 14 ноября

0

Днем в регионе будет тепло, а вот ночи станут холодными

Пятница, 12 ноября

Днем в пятницу температура воздуха составит +2,+7 градусов. В отдельных районах возможны осадки. Местами гололедные явления. Водителей предупреждают о сильной гололедице на дорогах. Ветер юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с.

Ночью столбики термометров опустятся до 0,-5 градусов, местами в предгорьях возможно похолодание до -10 градусов. Местами осадки. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Суббота, 13 ноября

В субботу будет прохладней. Днем — до 0,+5 градусов. Местами осадки. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Ночью температура составит 0,-5 градусов, местами до -10 градусов. Местами осадки. На дорогах сильная гололедица. Ветер также юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Воскресенье, 14 ноября

Дневная температура составит +1,+6 градусов. Синоптики местами прогнозируют осадки. На дорогах по-прежнему сильная гололедица. Ветер усилится — он будет юго-западным 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В Бийске QR-коды будут проверять на катках, лыжных базах и в бассейне

09:43, 11.11.2021 1566

Бийский рабочий