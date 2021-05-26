Бийск: От 30 тысяч и выше: эксперты подсчитали затраты родителей на выпускные в школах

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Большая часть затрат пойдет на покупку выпускного наряда, так следует из результатов опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

Выпускной учащихся 11-го класса в среднем по стране обойдется родителям почти в 30 тыс. рублей.

Большая часть затрат пойдет на покупку выпускного наряда — для юношей на него в среднем в России потратят 16 тыс. руб., для девушек — 16,5 тыс. руб. Не будут покупать специальный выпускной наряд для сына 18% родителей, для дочери — 13%.

Наряд на праздник по поводу окончания девятого класса родителям юношей обойдется в среднем в 9,5 тыс. руб., для девушек — 10,4 тыс. Еще 26% родителей юношей и 20% родителей девушек сообщили, что не будут покупать специальный наряд.

Денежные сборы на выпускной вечер у родителей 11-классников составят в среднем по России 11,5 тыс. руб. Дороже всего будут выпускные в Москве: в столице на праздник, посвященный завершению 11-го класса, собирают в среднем 16,3 тыс. руб. В Санкт-Петербурге расходы на выпускной праздник составят 13 тыс. руб.

Затраты на выпускной родителей девятиклассников оказались ниже. В среднем по стране на организацию выпускного вечера в девятом классе родители планирую потратить 6,6 тыс. руб. В Москве для вечера девятиклассников собирают в среднем 9,5 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 7,5 тыс. руб.

Сами по себе: министр образования Алтайского края рассказал о формате выпускных

16:17, 20.05.2021 1165

Бийский рабочий