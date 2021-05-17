Бийск: От 500 и выше: в сибирские города начали завозить черешню нового урожая

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Ягоды завозят из регионов Средней Азии, цена, по сравнению с прошлым годом, в среднем поднялась на 250 рублей за килограмм.

Первыми увидели свежую черешню жители Новосибирска – по словам корреспондентов НГС, в мегаполис пришло несколько фур с ягодой из Узбекистана. Но цены на нее зашкаливают.

Как сообщают жители столицы Сибири, на рынке за отборную темную ягоду продавцы просят 700 рублей за килограмм, за пределами рынка – в лотках, которые расположены на улицах, уже дешевле – от 400. Светлая ягода, так называемая черешня валового сорта, продается по 450 рублей за килограмм.

Жители Новосибирска говорят, что пока ягода появилась не везде в городе, и ягода не стоит своих денег – она совершенно безвкусная.

В Алтайском крае черешню пока тоже можно встретить только в редких местах – у торговцев на крупных рынках. Цена – от 500 рублей и выше.

Добавим, что, как правило, эту ягоду привозят на продажу чуть позже – в конце мая и начале июня. В прошлом году в Бийске черешню начали продавать в торговых сетях и на рынках в последнюю неделю мая. Стоимость за килограмм тогда была от 350 рублей за килограмм.

В Бийск завезли черешню – как выбрать качественную ягоду

17:05, 30.05.2020 3555

Бийский рабочий