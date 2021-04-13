Бийск: От рождения до смерти: на портале Госуслуги появятся новые сервисы

Бийск: От рождения до смерти: на портале Госуслуги появятся новые сервисы13.04.2021
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Новых сервисы запустят в 2021 году на портале Госуслуг.
Правительство России анонсирует запуск шести новых сервисов в 2021 году на портале Госуслуг, при этом новые возможности называют не иначе, как суперсервисы.
Подробности сообщил ТАСС Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя правительства РФ.
Новые сервисы будут полезны в связи с различными случаями:
- «Уведомление и обжалование штрафов за нарушение ПДД онлайн»,
- «Правосудие онлайн»,
- «Рождение ребенка»,
- «Утрата близкого человека»,
- «Трудовая миграция онлайн»,
- «Мое здоровье онлайн».
В 2020 году пользователям портала госуслуг стали доступны семь подобных проектов, среди них «Поступление в вуз онлайн» или «Социальная поддержка онлайн».