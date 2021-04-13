Бийск: От рождения до смерти: на портале Госуслуги появятся новые сервисы

Бийск: От рождения до смерти: на портале Госуслуги появятся новые сервисы

13.04.2021 0 Автор Горняк22

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Новых сервисы запустят в 2021 году на портале Госуслуг.

Правительство России анонсирует запуск шести новых сервисов в 2021 году на портале Госуслуг, при этом новые возможности называют не иначе, как суперсервисы. 

Подробности сообщил ТАСС Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя правительства РФ.

Новые сервисы будут полезны в связи с различными случаями:

  • «Уведомление и обжалование штрафов за нарушение ПДД онлайн»,
  • «Правосудие онлайн»,
  • «Рождение ребенка»,
  • «Утрата близкого человека»,
  • «Трудовая миграция онлайн»,
  • «Мое здоровье онлайн».

В 2020 году пользователям портала госуслуг стали доступны семь подобных проектов, среди них «Поступление в вуз онлайн» или «Социальная поддержка онлайн».

Бийский рабочий

РубрикаАлтайский край

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