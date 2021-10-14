Бийск: Осталось 18 дней: в Алтайском крае еще можно обратиться за выплатой на школьника

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По данным ПФР Алтайского края, еще не все семьи обратились за выплатой в 10 тысяч рублей

Времени для получения очень хорошей суммы в десять тысяч рублей осталось мало. Без малого три недели, до 1 ноября текущего года – и возможности претендовать на эти деньги уже не будет.

Напомним, что выплата в размере 10 тысяч рублей предоставляется семьям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет, а также инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья от 18 до 23 лет, обучающимся в школе или интернате, либо одному из родителей или законных представителей. Финансовая поддержка распространяется на детей, которым 6 лет исполнилось не позднее 1 сентября 2021 года, а 18 лет и 23 года – не ранее 3 июля 2021 года. Родители и дети, на которых оформляется выплата, должны иметь российское гражданство и проживать в Российской Федерации.

– Чтобы получить выплату, необходимо подать заявление через портал Госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда, – объясняют в Пенсионном фонде Алтайского края. – Никаких документов для этого не требуется, поскольку все необходимые сведения в других учреждениях и организациях Пенсионный фонд запрашивает самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия.

Если выплата полагается на несколько детей в семье, то также заполняется одно заявление, в котором указывается каждый ребенок.

Бийчане рассказали, на что потратят выплату 10 тыс. рублей для школьников

09:55, 03.08.2021 2158

Бийский рабочий