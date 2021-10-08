Бийск: Останьтесь после уроков. Зачем в Бийске школьников «мучают» внеурочкой

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Обязательно ли школьники должны посещать дополнительные занятия до или после уроков?

Внеурочная деятельность в школах Бийска появилась давно. Ранее она не регулировалась какими-то особыми законами, да и учителя, в большей степени, были сами заинтересованы в дополнительных занятиях. А дети с удовольствием оставались, чтобы реализовать свой потенциал вне учебной программы. Однако сейчас все школьники очень занятые: кто-то спешит на английский, кто-то на гимнастику, в музыкальную школу. Да мало ли дел у современного ученика, нагрузка у которого в школе и за ее пределами не оставляет свободного времени? Но в школах вводят внеурочку, и ребенок вынужден задержаться в ее стенах. Зачем нужна внеурочка в школах Бийска, и можно ли от нее отказаться, «БР» рассказала Екатерина Лутцева, главный специалист МКУ «Управление образования Администрации города Бийска».

В законе ясно указано

Что такое на самом деле внеурочная деятельность? Это — образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы. Только кружковая работа. Только организация работы секций. Внеурочная деятельность регулируется как приказами Минобрнауки РФ от 10.12.2013 г., законом РФ «Об образовании» (в действующей редакции), так и постановлением Главного государственного санитарного врача РФ. Существуют и определенные Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников.

Отказаться от занятий по внеурочной деятельности нельзя, соответствии с частью 1 статьи 43 Федерального закона № 273-ФЗ.

Внеурочная деятельность является обязательной для образовательной организации, и должна найти отражение в образовательной программе школы. Но она не включается в учебный план, а ее количество не определяется в часах аудиторной нагрузки.

Фото: Анна Сабанова

Споры о том, является ли внеурочная деятельность обязательной или нет, идут уже давно. Хотя законодатель в этом вопросе однозначен. В соответствии с частью 1 статьи 43 Федерального закона № 273-ФЗ обучающиеся обязаны добросовестно осваивать образовательную программу, в законе об образовании чётко указано, что образовательная программа является обязательной к освоению. В свою очередь образовательная программа состоит из:

урочной деятельности (учебный план);

внеурочной деятельности.

Отсюда и следует, что внеурочную деятельность необходимо осваивать в обязательном порядке. Однако ребенка, не посещающего внеурочную деятельность, не аттестовать по каким-либо основным предметам, в школе права не имеют.

Почти как «кружок»

Внеурочная деятельность организуется по различным направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. А также в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики.

В организации внеурочной деятельности могут принимать участие заместители директора, педагоги дополнительного образования, учителя-предметники, классные руководители, воспитатели, педагоги-организаторы, психологи, логопеды, педагоги-библиотекари.

ФГОС общего образования определяют общее количество часов внеурочной деятельности на каждом уровне общего образования, которое составляет:

до 1350 часов на уровне начального общего образования;

до 1750 часов на уровне основного общего образования;

до 700 часов на уровне среднего общего образования.

В школе самостоятельно определят объём часов, отводимых на внеурочную деятельность, в соответствии с содержательной и организационной спецификой своей основной образовательной программы. Реализовывать указанный объём часов можно как в учебное, так и в каникулярное время.

А зачем же отказываться?

Благодаря «внеурочке», учащиеся всесторонне развиваются, уверены специалисты.

– В наше время современных технологий, дети больше времени проводят за компьютером, телефоном, играя в виртуальные игры. Общаются с друзьями по интернету. Что приводит к ухудшению зрения, ребенок становится более раздражительным, замыкается в себе и так далее, – рассказывает Екатерина Юрьевна. – Родители работают, и дети предоставлены сами себе, не зная как организовать свое время, могут попасть в неприятные ситуации. Поэтому, что бы справиться с этой проблемой, и нужна внеурочная деятельность. Где педагоги, используя системно-деятельностный подход, проводят для учащихся кружки, секции по различным направлениям.

Фото: Анна Сабанова

Кто-то скажет, что ребенок и так многое изучает на уроках, и иногда объем информации для него является слишком большим. Но следует обязательно помнить, что ребенок в свободное время должен заниматься тем, что ему нравится, и эти занятия должны его развивать, а не затормаживать его взросление.

Например, в СОШ №25 педагоги привлекают учащихся к проектно — исследовательской деятельности, к участию в школьных и городских конкурсах, олимпиадах, к углубленному изучению предметов. Для этого в школе организованы через внеурочную деятельность такие объединения и кружки, как: «Олимпиада по обществознанию», «Мастерская художественного чтения», «Математика вокруг нас», «Занимательная литература», «Логика», реализуются проекты программы развития: «Я люблю тебя, русский язык!», «Читать — это модно!», «Узнавай Алтайский край!», «Финансовая грамотность» и другие.

В СОШ № 1 в рамках внеурочной деятельности, уже несколько лет функционирует спортивный клуб «Стайер». Благодаря дополнительным занятиям спортом во внеучебное время, учащиеся школы показывают отличные результаты в спортивных соревнованиях городского, краевого и даже федерального уровня. Они являются призерами и победителями в соревнованиях «КЭС-БАСКЕТ», «Белая ладья», во Всероссийской олимпиаде школьников, во Всероссийских соревнованиях по шахматам на кубок РДШ, соревнованиях «Лыжня России» и многих других спортивных мероприятиях.

Фото: Анна Сабанова

Внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ № 18» – это неотъемлемая часть образовательного процесса, которая способствует в полной мере реализации требований федеральных образовательных стандартов образования.

«Олимпиадные задания по русскому языку», «Олимпиадные задания по математике» ­– это курсы внеурочной деятельность, которые начинаются у обучающихся в начальной школе и у же к среднему уровню приносят результат. «Подготовка к ЕГЭ по обществознанию и решение задач по экономике», «Удивительная математика», «За страницами учебника геометрии», «Актуальные вопросы обществознания» — данные курсы общеинтеллектуального направления помогают обучающихся подготовить к ОГЭ по данным предметам.

И все же, вариант не посещать внеурочную деятельность существует: если ребенок серьезно занимается в секции. Однако осваивать некоторые дисциплины ему в таком случае придется самостоятельно.

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15:31, 05.10.2021 689

Бийский рабочий