Бийск: Остались дома: бийчанин и черепашка не доехали до Новосибирска из-за мошенников

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Бийчане потеряли деньги на сервере по поиску попутчиков

Более 70 тыс. руб. потеряли бийчане, пытавшиеся выкупить места для поездки с попутчиками в Новосибирск. Для этого они воспользовались интернет-сервисом.

Так, 38-летний инженер из Бийска нашел через приложение поездку до Новосибирска. Для оплаты «билета» он ввел данные своей карты. В итоге с его счета списалось почти 60 тыс. руб.

Похожая история случилась с 25-летней бийчанкой. Девушка решила отправить в Новосибирск черепаху. Для расчета за услугу ей прошла ссылка, по которой она заполнила поля и в тот же момент лишилась более 11,5 тыс. руб.

Правоохранители напоминают быть осторожнее, сообщая данные своих банковских карт на сторонних сайтах, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Бийский рабочий