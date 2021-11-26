Бийск: Основные тенденции изменения рынка труда

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Современный мировой рынок труда испытывает устойчивый дефицит высококвалифицированных рабочих кадров

Это отражается на производительности труда отдельного предприятия, региона и страны в целом.

Основными тенденциями изменения рынка труда в условиях цифровой трансформации являются глобализация, изменение моделей управления в бизнесе и государстве, внедрение информационно-коммуникационных технологий, автоматизация, возникновение новых технологий.

Благодаря внедрению цифровых технологий автоматизируются многие операции в трудовой деятельности, поэтому новое решение старой задачи, требующей участия человека, также диктует необходимость создания новой профессии или замены технологией, однако это не значит, что люди становятся не нужны. Еще долгое время даже за самым умным роботом будет следить оператор.

Новые федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС), профстандарт и международные конкурсы World Skills ставят перед системой среднего профессионального образования (СПО) задачи на высоком творческом уровне подготовить специалистов, владеющих профессиональными навыками и опытом в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями.

В этой связи воздушный транспорт России является одним из стратегических, обеспечивающих создание условий для интенсивного роста экономики России и повышения качества жизни граждан страны. Основными задачами, стоящими перед воздушным транспортом, являются: обеспечение полной безопасности полетов, обеспечение регулярности воздушных сообщений, повышение технико-экономических показателей воздушного транспорта и улучшение технологии производственных процессов наземного обслуживания пассажирских и грузовых перевозок.

Одним из решений вышеуказанных задач является повышение эффективности организации воздушных перевозок и авиационных работ, в связи с чем актуальность введения ФГОС СПО по специальности 25.02.10 «Организация воздушных перевозок и авиационных работ» не вызывает сомнений.

Необходимо отметить, что подготовка специалиста по организации воздушных перевозок и авиационных работ предусматривает изучение стандартов и рекомендуемой практики Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА) в области организация перевозок пассажиров, багажа, ручной клади, почты и грузов воздушным транспортом, изучения воздушного законодательства Российской Федерации, федеральных правил использования воздушного пространства, федеральных авиационных правил, а также принимаемых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих деятельность воздушного транспорта в области обеспечения безопасности полетов воздушных судов, авиационной безопасности и др.

Срок обучения на базе среднего общего образования составляет 2 года 10 месяцев, а на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев, что позволит образовательным организациям обеспечить выпускнику высокое качество образования для дальнейшего трудоустройства в соответствующей отрасли.

На сегодняшний день ФГОС СПО по новой специальности 25.02.10 «Организация воздушных перевозок и авиационных работ» разработан, прошел всестороннее профессиональное и общественное обсуждение и будет утвержден в ближайшее время.

Бийский рабочий